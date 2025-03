El río Lempa nuestro de cada día

Gloria Silvia Orellana

«Sí nos quedamos sin el río nos quitan la vida», dijo convencida Eviguelia Pacheco, habitante del caserío El Ahogado, cantón La Isla, Metapán, Santa Ana, durante la celebración el Día del Agua y del Río Lempa.

Con una ofrenda de flores y alevines, las comunidades reconocieron y honraron al Río Lempa, como un ser vivo qué permite a la población sobrevivir de sus aguas, pero que está amenazado por la minería que busca implementar el presidente Nayib Bukele.

En el Día Internacional del Agua, que se conmemora cada 22 de marzo. Y en el marco del Día Nacional del Río Lempa (14 de marzo), comunidades y organizaciones ambientalistas, de mujeres y derechos humanos, se reunieron para rendir un reconocimiento al Río Lempa, considerado como la «columna vertebral» que abastece a más de un millón y medio de salvadoreños y salvadoreñas.

«El río Lempa es para nosotros un abuelo que nos ha acompañado desde que éramos niños. Aquí nos bañamos, lavamos ropa, acarreamos para llevar agua a los animalitos y para los oficios, de aquí tomamos agua para beber», sostuvo Pacheco.

El río Lempa en El Salvador es un caudal que aporta 11 mil 538.8 millones de metros cúbicos de agua. Y aunque su nacimiento es en el municipio de Olopa, Guatemala, este cuerpo de agua en tierra salvadoreña representa el 56.9% de las contribuciones totales de agua a escala nacional para el país.

El Lempa es una cuenca compartida entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que se extiende en 17 mil 926 kilómetros cuadrados, de los cuales 9, 877 kilómetros cuadrados (55.1%) le corresponde a El Salvador. El Lempa hace un recorrido de 360.2 kilómetros en el territorio hasta su desembocadura al océano Pacífico.

El río Lempa también significa garantizar el derecho humano al agua, que se traduce en salud y vida, explicó Claudia Rodríguez, integrante de la Asociación de Mujeres Ambientalistas (AMAES), al señalar que sin agua no puede existir vida humana.

«Necesitamos el agua para subsistir y para abastecernos. No sólo para nuestra alimentación, sino también los cultivos para Biodiversidad. Y por eso estamos aquí, mujeres y hombres para sumar esfuerzos y energías para decir que no queremos que nos sigan violentando nuestros derechos «, sostuvo.

«El río Lempa tiene vida y no queremos que los más de 2 millones de salvadoreños qué dependemos de él, termine con la contaminación de arsénico o cianuro por la industria minera, por esto es que debemos luchar, poner todas las energías y decir ¡No a la minería metálica!», reiteró Rodríguez.

Asimismo, destacó la importancia del río Lempa, que emplean su caudal en diversos usos como fuente de energía eléctrica, ya que en su cauce están operando cuatro presas o centrales hidroeléctricas, estas son: Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de septiembre.

De igual manera, abastece de agua potable con un volumen aproximado de 2 metros cúbicos por segundo para la población del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), facilitando agua a alrededor de 1.5 millones de habitantes, que equivale al 70% de la población que reside en 14 municipios.

El río Lempa también es fuente primaria para la producción de alimentos, su cuenca abastece a 3 distritos de Riego y Avenamiento como: Zapotitan, Atiocoyo Norte y Sur y Acahuapa, que da riego permanente a 9, 706 hectáreas de superficie regable a nivel nacional.

También nutre y da vida a biodiversidad en su parte alta de la cuenca, en donde se encuentra el Área Protegida Trinacional “Montecristo”, que fue declarada por la UNESCO (2011) “como “Reserva de Biósfera”, que es transfronteriza.

Mientras, el lago de Güija, siendo uno de los afluentes principales del río Lempa, son considerados por las comunidades como cuerpos de agua estratégicos que enlazan a Guatemala y El Salvador, que incluso ha permitido la articulación del movimiento social que lucha contra la industria minera metálica, conocida por su alto nivel de contaminación y toxicidad con los ecosistemas y la vida de las personas.

