El pecado estructural que denuncia Rutilio Grande es la injusticia

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Las banderas blancas y amarillas, flores y el rostro del Padre Rutilio Grande, pasaban de mano en mano, entre las comunidades que integran la Vicaría de Rutilio Grande, provenientes de Apopa, Tonacatepeque, Aguilares, Suchitoto, Guazapa, San Salvador y muchos otras comunidades que colmaron con música, cantos y una peregrinación, el 42o aniversario del asesinato del primer mártir de la iglesia católica salvadoreña.

El Padre Jesuita, Rutilio Grande, fue asesinado el 12 de marzo de 1977, por agentes de la Guardia Nacional, cuando se dirigía hacia El Paisnal. El sacerdote jesuita, y amigo personal de Monseñor Romero, iba acompañado del joven Nelson Rutilio Lemus, de 16 años, y de Manuel Solórzano, de 72 años, en el lugar que ahora se conoce como “Las Tres Cruces”. Memorial que se ha convertido en punto de rigor para visitar su tumba que se encuentra en la parroquia San José, en El Paisnal.

El Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reiteró en su homilía, la necesidad de superar las prácticas de injusticia que alejan a los pueblos de la paz social. “No podemos dejar solas a las víctimas y se les debe resarcir con la verdad y la petición de perdón”, afirmó.

En una mirada retrospectiva en la historia del país, Monseñor Escobar Alas lamentó que pese a la sangre derramada por los mártires entre ellos padre Rutilio Grande, San Monseñor Oscar Romero, los Padres Jesuitas, padre Cosme Spessotto, padre Navarro, así como, un cantidad importante de laicos, los ideales de sus vidas de un país más justo, aún faltaba camino por andar.

“La paz es un camino que está sembrada de justicia, de ahí la importancia de tener viva la memoria de nuestros mártires, para que no haya más impunidad. Hacemos un llamado a los tres poderes del Estado, para que solucionen de una vez y de raíz, un sistema de pensiones tan escandalosamente injusto, donde los trabajadores después que han trabajado tanto tiempo con un salario de hambre, de miseria, eso no es posible, porque no pueden defraudar a los trabajadores con un interés tan bajo y mucho menos, cuando esas empresas de esos fondos, tienen ganancias millonarias; ganancias exhorbitantes, eso es injusto”, predicó.

El prelado católico se refirió a leyes que favorezcan a la población más pobre, vulnerable y desposeída, que corresponde a la filosofía de una ley auténtica y evitar que parte de la población viva en miseria. Como el sistema tributario que calificó de dispar e injusto.

“La filosofía de los impuestos es el bien común y para que los que menos tienen se vean favorecidos, esa es la justicia social y tristemente es todo lo contrario. El que más tiene, es el que más paga y no es capaz de superar una ley inmisericorde, donde el que más tiene si puede evadir o eludir, para no pagar impuestos y muchos ni le son aplicados como el IVA, para que con sus tristemente famosos créditos fiscales, no paguen el IVA, pero los más pobres, si lo tienen que pagar y eso es injusto y ojalá, revisen esas leyes”, agregó.

Asimismo el Arzobispo Escobar Alas, mencionó el intento de los partidos de la derecha en la Asamblea Legislativa, de privatizar el recurso agua en el país, que consideró catastrófico para la población de las comunidades rurales y urbanas.

“No puedo callar el intento homicida de privatizar el agua, no pueden hacer tal privatización, porque haría imposible a los más pobres tener acceso a ese líquido, que es todo lo contrario a lo propuesto por la ONU, que dice al mundo que los países trabajen por el derecho humano al agua y que sea inalienable. Lo ha pedido el papa (Francisco) en muchas ocasiones, el agua potable para el 2020, debería estar en todos los hogares del país. No puede ser que las personas del campo no tengan acceso al agua potable o zonas marginales; eso no justo y mucho menos llevarlo a un monopolio y que ellos pongan el precio que quieren, lo que más le convenga al monopolio.

Eso no puede ser y llamo a los señores diputados a dejar ese intento”, reafirmó.