El Mundial abre la bóveda: FIFA firma el mayor reparto de premios

Doha/Prensa Latina

La FIFA abrió hoy aquí la bóveda del Mundial 2026 al aprobar el mayor reparto económico de su historia, un botín que supera en más del 50 por ciento lo distribuido en Catar 2022.

El Consejo del organismo rector dio luz verde a una contribución récord de 727 millones de dólares (unos 619 millones de euros), una cifra que reescribe las reglas del premio y confirma que el próximo Mundial de fútbol también se jugará en las cuentas.

En los premios deportivos late el corazón del paquete: 557 millones de euros se repartirán entre las 48 selecciones participantes, mediante un escalón de pagos que premia la excelencia sin condenar al olvido a quienes caigan antes.

El campeón levantará la Copa acompañado por unos 42 millones de euros, mientras el subcampeón recibirá 28. El tercer y cuarto lugar ingresarán 25 y 23, respectivamente, en una élite donde cada partido pesa también en oro.

Más abajo, la tabla mantiene su pulso económico: 19 millones para los equipos del quinto al octavo puesto, 13 para los ubicados del noveno al 16, nueve del 17 al 32 y ocho millones para quienes finalicen entre el 33 y el último lugar.

A ese reparto se suma un respaldo logístico clave: cada selección clasificada obtendrá 1,3 millones de euros para su preparación, garantía que eleva a al menos nueve millones los ingresos mínimos por participar en el torneo.

En la misma reunión, celebrada en Doha, la FIFA aprobó además la creación de torneos sub-15 con formato de festivales y un fondo de recuperación post-conflictos, extendiendo su estrategia de desarrollo más allá del brillo efímero de la Copa del Mundo.

