Presentan oficialmente Escuela Nacional de Ajedrez

El objetivo de la creación de la Escuela Nacional de Ajedrez es masificar y tecnificar la práctica del deporte ciencia en El Salvador, informó la Federación Salvadoreña de Ajedrez (FSA) que recientemente presentó el proyecto.

La Escuela Nacional de Ajedrez es una iniciativa dirigida a docentes, entrenadores y estudiantes, señaló FSA.

Según informaron el proyecto tiene como pilares la formación integral, la identificación temprana de talentos y el alto rendimiento.

Y también se añaden los estándares internacionales de la FIDE, ya que la federación implementará programas de aprendizaje especializados para atletas, entrenadores y árbitros, promoviendo además la inclusión de aficionados de todas las edades.

Para la ejecución de este proyecto, la FSA cuenta con el respaldo de socios como la Asociación Transformando Realidades, la Alcaldía de San Salvador Sur y más de quince instituciones educativas que ya promueven la disciplina entre su comunidad estudiantil.

El presidente de la FSA, David Blanco, explicó que el programa brindará herramientas técnicas y pedagógicas en las áreas deportiva, arbitral y administrativa a nivel nacional. El directivo enfatizó que el objetivo primordial es incrementar la base de jugadores activos y optimizar los procesos de detección de talento para fortalecer la representatividad competitiva del país en el extranjero.

Y sobre la operatividad del centro la dirección de la escuela estará a cargo de un profesional de alto nivel, específicamente un Maestro Internacional o Gran Maestro, dijo Blanco. Además, la base de enseñanza técnica se establecerá a partir de los siete años de edad, iniciando los procesos logísticos en enero para dar paso a la inauguración oficial de las clases en febrero de 2026.

Ivette Majano, coach de la Asociación Transformando Realidades, destacó que el programa ofrece una fase de aceleramiento para el ajedrez nacional.

Según Majano, esta estructura no solo impulsará a los maestros actuales, sino que permitirá que los mismos atletas se formen como instructores certificados, ampliando así la capacidad operativa y el alcance del deporte en todo el territorio.

Con esta apuesta, la FSA busca consolidar nuevas alianzas estratégicas y eventos de promoción para garantizar que la práctica del ajedrez se expanda de manera integral y sostenible en el país.

