El Himno Nacional en Santa Tecla

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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Estamos a días de finalizar el mes patrio, por lo que examinando algunos datos históricos del investigador tecleño Carlos Cañas Dinarte sobre el origen del Himno Nacional de El Salvador en 1879, viene a mí mente como esta efeméride se ve relacionada de alguna forma con la Ciudad de Santa Tecla.

De acuerdo con el experto, a inicio de 1879, el expresidente de la república Dr. Rafael Zaldivar designó a Juan José Cañas a redactar la letra del Himno Nacional de El Salvador, que sustituyó al que estaba dedicado al expresidente Francisco Dueñas en 1866 y que fue compuesto por el periodista e impresor cubano Tomás Manuel Muñoz.

Según Cañas Dinarte, el general Juan J. Cañas luego de recibir el mandato presidencial, dio inició a su redacción dedicando tiempo y esfuerzo en su casa de habitación de la Avenida San Martín, de esta ciudad, finalizada su labor envió sus escritos al maestro Giovanni Aberle para su musicalización, lo que no fue tarea fácil por lo complicado de conjugar versos y adecuarlos a una partitura.

El trabajo de ambos agradó al expresidente Zaldívar, quien aprobó de inmediato su letra y música, entregándola al maestro Heinrich Drews, quien fungió como director de la Banda de los Supremos Poderes que, de acuerdo al historiador es considerado el tercer autor del canto patrio.

En mayo de 1879, el Himno Nacional de El Salvador entró a las prensas de la Imprenta y Litografía Nacional, ya que por la proximidad de las fiestas independentistas de esa época se asignó al profesor G. Muny instruir a los escolares de la capital para su interpretación, siendo tocado y cantado por vez primera el 15 de septiembre de 1879 de acuerdo con la historia.

Es importante saber que, Juan José Cañas estudió en Nicaragua y Guatemala donde obtuvo el bachillerato, posteriormente cursó tres años de Medicina; es considerado además como precursor del romanticismo en El Salvador; ejerció de gobernador Político Departamental y subsecretario de Relaciones Exteriores; falleciendo en Santa Tecla el 10 de enero de 1918. En cuanto al maestro Gionanni Enrico Aberle, fungió como director de la Opera de Nueva York y Banda de los Altos Poderes y quien falleció en Santa Ana en 1930.

En cuanto a la casa de habitación de Juan J. Cañas, esta fue demolida en 2004, ya que, resultó dañada por el terremoto de 2001. En cuanto a la placa conmemorativa instalada en 1954 se extravió misteriosamente, sin embargo, existen rumores no verificados que esta permaneció en resguardo en una extinta entidad cultural, lo que no consta a este servidor por lo que habría que comprobar dichos rumores ¡Santa Tecla, la cuna del Himno Nacional!

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