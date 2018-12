¡El grinch!

Santa Tecla terminó con las ilusiones blancas al derrotar 2-1 al Alianza en la final del Apertura 2018. Los verdes se vistieron de “grinch” y le amargaron la Navidad a la hinchada blanca.

Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

¡Amarga Navidad! La hinchada blanca encontró en Wilma Torres y la armada tecleña a su “grinch”. El cuadro perico derrotó ayer 2-1 a los blancos, en una final del torneo Apertura 2018 ríspida y hasta “vergonzosa”, en la que el árbitro Joel Aguilar Chicas tuvo un desempeño para el olvido.

Eso sí, los tecleños fueron astutos y se alzaron con el cetro a escasos minutos de que bajaran el telón y llevar el duelo a tiempo suplementario. El gran protagonista y héroe fue Torres, autor de los dos goles pericos y quien terminó expulsado junto al capitán blanco, Rodolfo “Fito” Zelaya.

El colofón de la película “Elefantes y pericos V: La Supremacía” estuvo cargado de fuego volcánico, pero desde el índice no dejó mucho para contar.

No hubo nada para nadie en el cierre del primer acto, porque los equipos jugaron a no jugar: usaron mucho el pico y la pala, y no dejaron espacio a la arquitectura del fútbol.

Los tecleños, con una formación 4-1-4-1, fueron un torbellino sobre los primeros diez minutos, pero en adelante Joel Almeida y sus centinelas tampoco tuvieron paz.

La primera gran jugada de los blancos, que valió para sacudirse el dominio tecleño, llegó en una transición vertiginosa que encontró a Herberth Sosa dispuesto a galopar por izquierda. El “14” albo centró perfecto para el cabezazo de Óscar Cerén, que obligó a Almeida a soltar su “chat” y concentrarse de lleno en el juego. El arquero mexicano resolvió bien el remate a quemarropa y luego tapó con su cuerpo el contraremate de Marlon Cornejo.

En adelante, el encuentro se puso ríspido, ya que los 22 gladiadores sacaron la “cuma” y mocharon cualquier peligro.

Así, al cierre de los primeros 45 minutos, los pericos ya tenían amarrados a sus dos centrales. Vieron cartulinas amarillas Alex Mendoza y Josimar Quiñonez, quien pudo ser expulsado, pero le perdonó Joel Aguilar Chicas que llegó envestido del “espíritu navideño”.

En ese lapso, también se pintaron de amarillo Iván Mancía y Jonathan Jiménez, de Alianza.

Pero fue Sosa quien fungió de “piñata”, ya que el creativo blanco fue el más inquieto durante el primer episodio, tanto que acabó con la ceja reventada y al cierre del primer acto fue derribado en el área, pero Joel no juzgó penalti.

Al volver de los camerinos, Santa Tecla comenzó a acariciar el título gracias a un “yerro” monumental del portero blanco: Rafael García salió en blanco, se deslizó y dejó servido un bombón para que Wilma Torres activara el festejo de los pericos al ‘50.

El tanto, inyectó nerviosismo en la interna blanca, pero no se desesperó, mantuvo su trazo largo para saltar líneas y en uno de sus tantos trazos llegó el tiro de esquina que provocó el penalti.

La pena máxima, al ‘69, la cobró Fito Zelaya, pero terminó perdiendo el duelo ante el “Pituka” y tuvo que contra rematar para enviar el balón al fondo de la red y emparejar el marcador.

Con los cartones parejos, el resultado se abrió para cualquiera. Alianza hacía lo suyo con rompimientos rápidos y los tecleños apostaban a la velocidad de Wilma Torres y la movilidad de Ricardinho.

En los minutos finales, los blancos rayaron con su estilo y lo pagaron caro. En un tiro de esquina, al ‘88, Wilma se vistió de “grinch” y arruinó la Navidad a la hinchada blanca, que acompañaba desde los graderíos del Cuscatlán.

Tras el pitazo final, la frustración cargó a los elefantes y se armó una vergonzosa trifulca. Antes de eso, Fito y Wilma se habían ido expulsados después de otro roce.

Al caer la tarde, Santa Tecla escuchó con el pecho erguido el “We are the champions”, pues se agenció un título merecido y dedicado a José Vidal Hernández, fallecido recientemente de una enfermedad terminal.