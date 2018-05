El FMLN junto a los trabajadores impulsan las grandes transformaciones del país

Compartir ! tweet





Oscar López

@DiarioCoLatino

Ante miles de personas que participaron en las marchas conmemorativas del Día Internacional de la Clase Trabajadora, Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), externó que “estamos de acuerdo con la plataforma reivindicativa de todo el movimiento popular”.

El dirigente político externó que el movimiento sindical es importante debido a que en conjunto con el Gobierno se pueden lograr avances importantes, como ejemplo citó la aprobación al salario mínimo que benefició a más de 240 mil trabajadores de distintos sectores.

“Fueron beneficiados por esta medida, lograda por la unidad de este movimiento y por la unidad entre el movimiento, el Gobierno y nuestro partido, ahora miremos para atrás y veamos la importancia de la unidad, los trabajadores no valemos nada si decimos que si no trabajo no como. También hay que meterse a los sindicatos y cooperativas y trabajar por los derechos de los trabajadores”, enfatizó González.

Con el incremento al salario mínimo se mejoró el poder adquisitivo de miles de familias, lo que a su vez generó mayor dinamismo en la economía, esto debido a que los trabajadores tienen mayor poder adquisitivo, por lo que pueden acceder a más productos o servicios.

“Las pequeñas empresas entre diciembre de 2015 a diciembre de 2016 solo crecieron $20 millones en ventas, mientras que entre el 2016 y 2017 subieron las ventas a $157 millones, en los pequeños negocios, en las pupuserías, en las pequeñas tiendas porque es donde la gente llega a comprar”, indicó el dirigente del FMLN.

González aseguró que esto se debe a medidas impulsadas desde el Ejecutivo y desde el Legislativo con las que se benefició a la clase trabajadora, por ello resaltó que el crecimiento económico de El Salvador inició en el mandato del Presidente Mauricio Funes.

“El incremento al salario mínimo tuvo un impacto en la reducción de la pobreza. Datos de la DIGESTYC señalan que cuatro de cada 100 salvadoreños han salido de la pobreza en estos meses del año, eso es realidad, no es neoliberalismo, es hacer las cosas en función de la gente que lo necesita, es lo que hace el Frente”, aseguró González.

El dirigente político dijo que a pesar de los resultados electorales, que restaron diputados al FMLN, harán los esfuerzos necesarios por trabajar con aquellos partidos políticos con los que han trabajado en legislaturas anteriores.

“Partidos de derecha, pero que en muchos o en varios elementos importantes hemos venido poniéndonos de acuerdo, GANA, PCN inclusive con el PDC. Las cosas van a ser difíciles, pero podemos salir victoriosos”, declaró González.

El FMLN consideró que “junto a los trabajadores son impulsores de las grandes transformaciones políticas y sociales del país, artífices de la paz y la democracia gracias a las históricas luchas antidictatoriales”.

De igual forma, el FMLN consideró que las que denominó como “fuerzas de la patronal oligárquica”, expresadas en el partido de oposición, pretenden regresar a un pasado de injusticias e inequidad. Por lo que exhortó al fortalecimiento de la organización, movilización y lucha en defensa de las conquistas económicas, políticas y sociales, que “hoy se ven amenazadas por una correlación legislativa favorable a la derecha oligárquica, patronal y explotadora”. El FMLN enfatizó su decisión de garantizar la profundización de los avances sociales iniciados con los gobiernos del partido de izquierda, “para que toda familia tenga comida en su mesa, educación, salud, trabajo digno, seguridad, pensiones más justas, seguridad social y estabilidad laboral”.

Asimismo, la dirigencia del partido de izquierda enfatizó que desde distintos ámbitos se continuará luchando por avanzar en los procesos de “equidad de género, respeto y apoyo a los adultos mayores y derechos de la niñez, promoviendo el desarrollo de la iniciativa popular con respeto a la naturaleza y nuestro medioambiente”.

La defensa del gobierno del FMLN y su continuidad en los años venideros pasa por ganar las elecciones presidenciales de 2019, por lo que González presentó a los trabajadores asistentes al evento a los precandidatos presidenciales del partido de izquierda.

“El carro y las ruedas del FMLN han comenzado a correr, tenemos candidatos que más excelentes no puede haber, uno de los dos será el presidente de El Salvador. Las lágrimas quedaron atrás, estamos viendo al horizonte, con estos dos caballos con los que vamos a llegar primero a la meta. Los invito a confiar en este movimiento y en el FMLN”, concluyó González.