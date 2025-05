EL EX GERENTE DE COSAVI FUE TORTURADO ANTES DE SUBIRLO AL HELICÓPTERO? ¡ESO PARECE!

«Me van a matar» : La relación oculta entre la muerte de Manuel Coto, COSAVI y Nayib Bukele.

David Alfaro

«Al cadáver del ciudadano salvadoreño Manuel Coto le habían quitado las uñas de las manos. Tenía varios huesos quebrados y una costura gruesa que le atravesaba la frente de una oreja a la otra».

Coto, cuando fue capturado en Honduras, repetía : “A mí me van a matar! Me busca Bukele porque a toda la gente que está contra él la meten a la cárcel. Me persiguen porque financié la carrera política de él”.

https://reporterosdeinvestigacion.com/2025/05/14/las-muertes-alrededor-de-cosavi-el-oscuro-secreto-entre-gobierno-de-nayib-bukele-y-cooperativa-senalada-de-lavar-usd-250-millones/

