El drama humano de cruzar un río para llegar a los Estados Unidos

David Martínez

@davidmar2105

Los hondureños viven un drama humano. Este jueves, durante la mañana, ciudadanos del vecino país intentaron cruzar el río Goascorán, del lado de tierras catrachas. Su objetivo: cruzar El Salvador hacia Guatemala y lograr llegar a los Estados Unidos.

Desde temprano, a eso de las 7 de la mañana, los cientos de ciudadanos que pernoctaron en la frontera de El Amatillo decidieron habilitar el paso y cruzar nuestro país por puntos ciegos, arriesgando sus vidas.

Decidieron cruzar por el río Goascorán, el cual la crecida está más alta que de costumbre, debido a las lluvias de los últimos días.

Mujeres, niños y hombres buscaban hacerlo, algunos lo hicieron con éxito, otros no, pues se devolvieron debido a que la correntada no se los permitió. Otros se arrepintieron de último momento y no lograron su “sueño”.

Hasta el momento es incontable la cantidad de hondureños que van hacia los Estados Unidos, y según los mismo migrantes, se espera que más de sus compatriotas busquen las fronteras de Guatemala y El Salvador para lograr llegar a los Estados Unidos.