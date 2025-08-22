El 27.2% de los hogares viven en pobreza en El Salvador

“Una familia que no alcanza el costo de una canasta básica alimentaria se considera en pobreza extrema, si no alcanzan 2 canastas básicas alimentarias se consideran en pobreza relativa”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Un estudio de la Mesa por la Soberanía Alimentaria señala que el 27.2% de los hogares en El Salvador vive en pobreza, son aquellas familias que no alcanzan al menos dos canastas básicas, mientras que, el 9.3% en pobreza extrema, lo cual limita severamente el acceso a una alimentación adecuada.

Adalberto Blanco, economista del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE), explicó que si una familia no alcanza el costo de una Canasta Básica Alimentaria (CBA) se considera una familia en pobreza extrema, y aquellas que alcanzan dos canastas básicas alimentarias se consideran en pobreza relativa.

“Una familia en pobreza extrema tiene que vivir con 246 dólares al mes, si gana menos de eso está en pobreza extrema, el 9.3% de la población vive con menos de 246 dólares al mes, más o menos 600 mil personas no alcanzan una sola canasta básica, viven con menos de 246 dólares. El 27% vive con 490 dólares, y están en pobreza relativa”, explicó.

La última actualización de la canasta básica fue hace 42 años, y es la más pequeña de Centroamérica, pues está formada por 22 productos en el área urbana y 15 en la rural, donde se le quitan todas las hortalizas y el pan francés.

“Es construir una canasta básica que sea calórica, nutricional y adecuada a la población salvadoreña. Si subimos la cantidad de productos, la línea de pobreza también va a subir, y eso ningún gobierno lo quiere hacer, pero el problema de no hacerlo es que escondemos ese problema y no se genera política pública para tratar que estas personas salgan de esa situación”, agregó el economista.

Blanco dijo que el 10% de las personas en el corredor seco salvadoreño tienen seguridad alimentaria total, el 76% está en una condición de inseguridad alimentaria moderada, es decir, se hacen cambios en la dieta, sustituyendo productos con alto valor proteínico por otros de más de energía o calóricos, por ejemplo, pasar de comer carnes a carbohidratos o harinas procesadas, lo cual limita la alimentación de las personas.

La CBA excluye frutas, verduras y otros alimentos fundamentales en la zona rural, no incorpora criterios de calidad nutricional y no refleja los cambios en los patrones de consumo ni las variaciones regionales en el acceso a alimentos, dijo.

El economista consideró que la calidad de alimentación en la niñez será cómo se desarrollará una persona en la vida adulta, es decir, no es un problema solo actual sino a futuro, relacionado con la salud y la capacidad física e intelectual.

Asimismo, lamentó que en el país se ha ido perdiendo el refrigerio escolar y los huertos escolares, lo cual garantizaba un poco que la niñez en las escuelas pudiera alimentarse de una manera medianamente decente; para muchas niñas y niños su único “alimento decente” era en las escuelas.

“El incremento de la canasta básica y las crisis climáticas va afectando y reduciendo la capacidad que tiene una familia de alimentar bien a sus niños y niñas. Las familias destinan entre el 60% y 80% de sus ingresos mensuales a la compra de alimentos”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.

Los precios de la Canasta Básica Alimentaria en El Salvador están influenciados por los precios internacionales de los alimentos, pero no de manera inmediata ni proporcional, factores como la producción local, las políticas gubernamentales y la estructura de mercado juegan un papel crucial en la formación de precios.

La dieta se compone principalmente de frijoles, arroz y tortillas, con un consumo muy limitado de proteínas, frutas y verduras.

El Salvador se ha convertido en un país altamente dependiente de alimentos, hasta hace unos años importaba alrededor del 85% de la frutas y hortalizas, es el segundo país de la región más dependiente de alimentos.

“Hay un descuido de la producción nacional y de las personas en situación de hambre, en los agromercados se subsidia la comercialización, no al consumidor ni la producción, un productor nacional no puede darse el lujo de vender 20 tomates por el dólar, porque no le dan los costos de producción”, reiteró el economista de COLPROCE.

El anterior paquete agrícola se ha reducido en casi un 40% en comparación del nuevo bono agrícola, antes les daban semillas, ahora con la tarjeta de 75 dólares no alcanza ni para la semilla.

El agricultor está siendo triplemente golpeado, hay incremento de insumos y de la canasta básica, cambio climático y falta de política pública, lo que les toca muchas veces es migrar, se han perdido más de 22,000 agricultores en los últimos 5 años.

