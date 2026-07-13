Dr. Aguirre se inscribe oficialmente en el FMLN para buscar la candidatura Presidencial

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Dr. Rafael Aguirre se inscribió este domingo12 de julio como precandidato a presidente de la República bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de cara a las elecciones de 2027.

Su inscripción la realizó este domingo por la mañana en el local 1316 ubicado en San Salvador. Aguirre asistió a la sede del partido de izquierda, luego de ofrecer una conferencia de prensa acompañado con representantes del movimiento social, que le propuso como candidato.

La secretaria general adjunta del FMLN, Marleni Funes, manifestó que este día (el domingo), el partido, junto a las organizaciones sociales, está haciendo realidad aquella convención del año pasado donde se abrió las puertas a la ciudadanía para que propongan sus candidaturas. «Esta es su casa», le dijo la secretaria adjunta al Dr. Aguirre.

“El FMLN junto al movimiento social y a todas las organizaciones nos hemos dado cita más de una vez en las calles para denunciar los abusos y las injusticias y una de esas voces que más se dio a conocer es la del doctor Aguirre y es por eso que hoy está aquí; no representando a un partido político sino representando a ese pueblo que ha sido maltratado, humillado despedido e ignorado durante todo este tiempo”, destacó Funes en declaraciones a la prensa.

El Dr. Rafael Aguirre, tras inscribirse como precandidato a la Presidencia de la República, señaló que lo hace “porque queremos algo mejor para el país. Hay decisiones que cambian la vida de una persona y hay decisiones que buscan cambiar el rumbo del país. Hoy vengo a asumir una de ellas», señaló Aguirre, hasta hoy secretario general de SIMETRISSS y dirigente de CONADESA.

“Hoy (domingo) he formalizado mi solicitud de inscripción a la candidatura a la Presidencia de la República; quiero agradecer en este momento al movimiento ciudadano y a todos los sindicatos que respaldan mi decisión”, añdió Aguirre.

Ante la ausencia del secretario general del FMLN, Manuel Flores en el evento partidario, el Dr. Aguirre informó que Flores está indispuesto de salud desde hace unas semanas. Sin embargo, le hizo una llamada telefónica frente a la prensa y la militancia. Flores destacó la valentía del Dr Rafael Aguirre al asumir este reto.

El profesional señaló que llegó al partido para formalizar su decisión de inscripción como precandidato, pero no como militante, sino como ciudadano. “Esta decisión se convierte en el primer paso y ahora avanzamos de manera conjunta, movimiento ciudadano y partido», destacó Aguirre.

Ante los cuestionamientos de la prensa, Aguirre aclaró que primero se acercará a la base del FMLN para que les brinde su apoyo para ser candidato presidencial, por lo que, de momento no puede hablar de lleno sobre proyectos de nación.

Sobre porqué habría escogido al FMLN, Aguirre informó que el movimiento ciudadano buscó el diálogo. «Nos hemos acercado a todo el mundo para poder decir: -saquemos un proyecto de país adelante-«.

Como último punto, el doctor Aguirre destacó que antes de pronunciarse sobre el TSE que sería el árbitro electoral en las próximas elecciones, se enfocará en la militancia del partido, ya que tiene que ganarse el voto en las primarias. “En su momento vamos a tener que probar la institucionalidad», respondió Aguirre ante la pregunta de si confía en el TSE de cara a las elecciones de 2027.

Tampoco mencionó específicamente una posible fuente de financiamiento, ya que ese tema se verá cuando los resultados internos queden en firmes; pero señaló que sería “el pueblo” quien financie la campaña.

Será el 26 de julio que la militancia del FMLN desarrollará sus elecciones internas y decidirá si apoya o no al Dr. Aguirre. Algunos sindicatos ya anunciaron públicamente que no respaldarán su candidatura, mientras Aguirre asegura que ha sido el movimiento social el que lo ha postulado.

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