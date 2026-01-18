Dos mujeres mueren en accidente de tránsito en Guazapa 

Compartir

Una camioneta y un pick up impactaron sobre el kilómetro 29 de la carretera Troncal del Norte, Guazapa, departamento San Salvador, donde dos mujeres fallecieron y cinco personas resultaron lesionadas entre ellas dos menores de edad.

El hecho ocurrió la madrugada de este domingo, los cuerpos de socorro acudieron al lugar para brindar asistencia a las víctimas y trasladar al hospital a los lesionados.

En otro accidente de tránsito en el kilómetro 23 de la autopista a Comalapa, un motociclista impactó contra un vehículo, resultando con graves lesiones, Cruz Verde Santa Anita lo trasladó en estado crítico a un centro asistencial.

Además, en la carretera hacia Tacachico, Santa Ana, dos personas resultaron lesionadas en un siniestro vial, quienes fueron trasladadas al hospital.

Mientras tanto, cerca de colonia Santa Leonor, San Salvador, donde dos vehículos colisionaron, dejando dos personas lesionadas. En la Vuelta El Papaturro, camino al Puerto de La Libertad, un vehículo se salió de la vía y terminó contra la cuneta, los dos ocupantes fueron atendidos por cuerpos de socorro, sin embargo, uno de ellos fue trasladado al hospital en condición delicada.

Una joven de 15 años fue atropellada anoche por una rastra cañera cuando intentaba cruzar la 34 avenida Sur, cerca de la antigua terminal de Oriente, barrio Lourdes, San Salvador. Comandos de Salvamento la trasladó al hospital con múltiples lesiones, el motorista huyó del lugar.

