Dos investigaciones periodísticas sobre Trump ganan el premio Pulitzer

Nueva York / AFP

Los diarios estadounidenses The New York Times y The Wall Street Journal fueron galardonados el lunes con un premio Pulitzer cada uno por sus investigaciones sobre el presidente Donald Trump y su familia.

El NYT ganó el Pulitzer en la categoría “Reportajes Explicativos” por un artículo sobre las finanzas de la familia Trump que “desacreditó sus afirmaciones de riqueza propia y reveló un imperio empresarial plagado de esquemas fiscales”, anunció la junta de los prestigiosos premios, durante una ceremonia en la Universidad de Columbia en Nueva York.

El WSJ ganó en la categoría “Reportajes Nacionales” por su cobertura de los pagos secretos de Trump durante su campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que afirmaron haber tenido relaciones con él.

El preciado Pulitzer en la categoría “Servicio Público”, dotado con la medalla de oro, fue para el diario South Florida Sun-Sentinel por su cobertura de fallas por parte de funcionarios escolares y policiales antes y después de la masacre de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el que murieron 17 personas.

Otro tiroteo, el de octubre de 2018 en una sinagoga en Pensilvania, que dejó 11 muertos, le valió al Pittsburgh Post-Gazette el Pulitzer por “Noticias de Última Hora”.

La periodista Hannah Dreier, de la agencia de periodismo de investigación ProPublica, se alzó con un Pulitzer por una serie de narraciones “poderosas e íntimas” sobre inmigrantes salvadoreños en Long Island, Nueva York, “cuyas vidas fueron destrozadas por una frustrada represalia federal contra la pandilla internacional MS-13”.

En la categoría “Reportajes Internacionales”, fueron condecoradas las agencias de noticias The Associated Press, por su cobertura de la guerra en Yemen, y Reuters, por su cobertura de las atrocidades cometidas contra los musulmanes rohinyá en Birmania.

“The Overstory”, de Richard Powers, ganó el Pulitzer de ficción, y “Fairview”, de Jackie Sibblies Drury, ganó el premio de teatro.

Además, fueron galardonados con menciones especiales la difunta leyenda del soul, Aretha Franklin, por sus contribuciones a la música, y el equipo del periódico Capital Gazette de Annapolis, Maryland, que perdió a cinco empleados en un tiroteo en junio de 2018.