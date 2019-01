Djokovic inicia el año con victoria aplastante

Doha/Catar/AFP

El N.1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, ganó de manera aplastante su primer partido de la temporada 2019 este martes en la primera ronda del torneo de Doha (Catar) contra el bosnio Damir Dzumhur.

El primer cabeza de serie del torneo liquidó a su rival en 55 minutos con un 6-1, 6-2.

Dzumhur, N.47 del mundo, no tuvo ninguna opción frente al serbio, que en la segunda ronda se medirá al húngaro Marton Fucsovics, N.36 del ranking.

“Es fantástico estar de vuelta y empezar el torneo como lo he hecho me da mucha seguridad y me hace muy feliz”, declaró Djokovic al término del partido.

Dos cabezas de serie se vieron sorprendidos este martes en la primera ronda. El joven ruso Karen Khachanov, tercer favorito, fue batido 7-6 (9/7), 6-4 por el suizo Stanislas Wawrinka, actual N.66 y ganador de 3 Grand Slam.

“Hoy fue un gran partido, un gran nivel”, dijo Wawrinka, que ha sufrido muchas lesiones en las dos últimas temporadas.

El belga David Goffin también se vio sorprendido cuando que fue superado por 3-6, 6-4, 7-6 (7/4) por el lituano Ricardas Berankis.

Por otro lado el español Guillermo García-López se deshizo con facilidad 6-1, 6-3 del local Mubarak Shannan Zayid y el argentino Guido Pella eliminó al turco Cem Ilkel con un 7-6 (7/1), 6-3.