Diputados en China Popular piden no interrumpir relaciones diplomáticas

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Los diputados de la Asamblea Legislativa que forman parte de la segunda misión oficial que visita la República Popular China pidieron que no se interrumpan las relaciones diplomáticas con el gigante asiático. El jefe de la delegación, Reynaldo Cardoza, explicó que lo visto por los parlamentarios está fuera de la visión que por años se mantuvo de este país.

“El llamado que podemos hacer por parte de la delegación es que demos apoyo a este proyecto, no lo aventemos a la basura, como muchos políticos dicen en El Salvador. Hay bastantes diputados que han venido en varias oportunidades a este país y la China que nosotros estamos viendo es una China de primer mundo, no una China que está muriendo de hambre. No es eso que estamos viendo”, dijo el parlamentario.

Además, aseguró que hay interés por parte de empresarios y del propio gobierno chino en apoyar a sacar adelante a El Salvador, por lo que esta situación debe aprovecharse, para beneficio del pueblo salvadoreño.

El diputado pecenista enfatizó que este país ha sido un ejemplo para el mundo, al sacar a millones de personas de la pobreza, situación que espera erradicarla en su totalidad para el 2021.

Los diputados arribaron a la ciudad de Beijing, el lunes pasado, viajarán a la ciudad de Xi´an este miércoles. Desde el primer día han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios y empresarios de China. Entre sus encuentros destacan con funcionarios de gobierno de las provincias y miembros de la Asamblea Nacional del Pueblo, homóloga de la Asamblea Legislativa de El Salvador.