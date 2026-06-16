Diputado Francisco Lira cuestiona uso de fondos destinados al Hospital Rosales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA por el departamento de La Libertad, Francisco Lira, cuestionó el manejo de los recursos originalmente destinados a la construcción y modernización de infraestructura hospitalaria en El Salvador, al tiempo que criticó la falta de transparencia del Gobierno en la administración de fondos públicos y el cumplimiento de compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional.

Durante el programa Encuentro con Julio Villagrán, el legislador afirmó que aún existe incertidumbre sobre el destino de parte de los 170 millones de dólares aprobados en 2018 para el fortalecimiento del sistema nacional de salud, proyecto que incluía la construcción del nuevo Hospital Rosales, el de Nejapa y otras obras complementarias.

Lira aseguró que, aunque la inauguración del Hospital Rosales representa una noticia positiva para la población, persisten interrogantes sobre la ejecución completa del programa financiado mediante un préstamo con el BID.

“Desconozco cómo fue redistribuido ese dinero y cómo utilizaron los fondos. Lo que sí puedo decir es que la inauguración del Hospital Rosales es una buena noticia para el pueblo salvadoreño, pero hay aspectos del proyecto original que siguen pendientes”, expresó.

Según explicó, el financiamiento aprobado contemplaba aproximadamente 80 millones de dólares para la construcción del Hospital Rosales y cerca de 27.8 millones para un hospital de segundo nivel en Nejapa. Sin embargo, señaló que este último proyecto no ha sido concluido después de varios años.

Además, recordó que el programa también contemplaba la creación de 33 Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS) y la remodelación de alrededor de 30 unidades de salud en distintas zonas del país.

“El proyecto original incluía fortalecer la atención primaria en las comunidades. Lo que hemos visto es que muchos de esos ECOS están siendo cerrados en lugar de ampliarse”, sostuvo.

El parlamentario manifestó que el acceso a servicios médicos sigue siendo limitado en sectores rurales, donde, según afirmó, continúan existiendo problemas relacionados con la falta de medicamentos, insumos y personal médico.

Lira también cuestionó que cualquier eventual reorientación de fondos no haya sido discutida ni aprobada públicamente por la Asamblea Legislativa. Aunque reconoció que durante la pandemia pudieron haberse utilizado recursos para atender la emergencia sanitaria, consideró que la ciudadanía merece conocer con claridad cómo fueron ejecutados los fondos originalmente aprobados.

“La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales. Los salvadoreños tienen derecho a saber qué pasó con esos recursos y cuáles proyectos quedaron pendientes”, afirmó.

Críticas a compromisos de transparencia

Durante la entrevista, el diputado también abordó recientes observaciones relacionadas con los compromisos de transparencia adquiridos por el Estado salvadoreño en el marco de acuerdos con el FMI.

Lira señaló que algunas de las medidas impulsadas para publicar información sobre contratos públicos y declaraciones patrimoniales de funcionarios han sido implementadas únicamente de forma parcial.

Según el legislador, aunque se han habilitado plataformas digitales para la consulta de información pública, diversos sectores han cuestionado que estas herramientas no facilitan una fiscalización efectiva por parte de la ciudadanía.

“Han cumplido superficialmente. Los portales existen, pero no contienen toda la información necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer un verdadero control sobre el uso de los recursos públicos”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la reciente publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios carece de mecanismos adecuados para la verificación y análisis de la información disponible.

Situación económica y sector productivo

El diputado también aprovechó el espacio para expresar preocupación por la situación económica que enfrentan muchas familias salvadoreñas.

A juicio de Lira, el crecimiento económico reportado por el Gobierno no se refleja en la realidad cotidiana de amplios sectores de la población. Señaló que el aumento en el costo de vida continúa afectando especialmente a trabajadores, pequeños empresarios y productores agrícolas.

Entre los ejemplos mencionados destacó el incremento en los precios de productos agrícolas, particularmente de algunas hortalizas y granos básicos.

“Las comunidades están viviendo una realidad difícil. Muchos agricultores y pequeños productores enfrentan costos cada vez más altos sin recibir el respaldo necesario”, afirmó.

El legislador también cuestionó la ausencia de políticas públicas que impulsen de manera efectiva el crecimiento de la micro y pequeña empresa, sector que considera fundamental para la generación de empleo en el país.

Cuestionamientos a reformas políticas

En el ámbito político, Lira criticó reformas impulsadas por la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, particularmente aquellas relacionadas con la reorganización de la representación legislativa y la creación de una circunscripción para salvadoreños residentes en el exterior.

Aunque dijo estar de acuerdo con que la diáspora cuente con representación política, cuestionó la forma en que se aprobaron los cambios.

“Estoy de acuerdo en que los salvadoreños en el exterior tengan representación, pero estas decisiones debieron discutirse ampliamente y con participación ciudadana”, manifestó.

El diputado sostuvo que varias de las reformas fueron aprobadas sin suficiente debate y señaló que algunas decisiones legislativas han respondido más a intereses políticos que a criterios técnicos.

Preparativos para las elecciones de 2027

Durante la entrevista, Francisco Lira confirmó que ya se inscribió para participar en las elecciones internas de ARENA con el objetivo de buscar una candidatura a diputado por el departamento de La Libertad en los comicios legislativos de 2027.

El parlamentario expresó confianza en que continuará representando a su partido y aseguró que mantendrá una postura crítica frente a las decisiones del Gobierno.

“Voy a seguir señalando y denunciando lo que considere actos arbitrarios. Mi compromiso es representar a la población y defender la democracia”, afirmó.

Finalmente, señaló que ARENA deberá fortalecer su estructura territorial y su representación municipal y legislativa como parte de su estrategia política de cara a los próximos procesos electorales.

El diputado Lira, a título personal cree que no hay que participar en las elecciones presidenciales pero sí en las de diputados y Concejos Municipales.

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