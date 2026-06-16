Nueva Zelanda e Irán protagonizan un empate cargado de emociones

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Nueva Zelanda e Irán repartieron honores en el cierre de las acciones del grupo G, tras un empate 2-2 cargado de intensidad y emociones.

Llegó el debut de la selección neozelandesa de Tim Payne, figura que se hizo viral en redes sociales previo al Mundial, y lo hizo de gran manera al conseguir la ventaja parcial apenas a los siete minutos de partido, gracias a la anotación de Elijah Just.

Aunque el empate se hizo esperar, al minuto 32 Ramin Rezaeian puso el 1-1 antes del descanso.

El segundo tiempo estuvo cargado de emociones con el 2-1 de Just a los 54 minutos para devolverle la ventaja a Nueva Zelanda. Sin embargo, Mohammad Mohebi dijo presente a los 64′ para firmar el 2-2 definitivo y el cuarto empate del día cinco de la Copa del Mundo.