Diputadas señalan que caso de Norman Quijano debe seguir el debido proceso

Diputadas de la Asamblea Legislativa reaccionaron sobre la detención del expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano. Claudia Ortiz y Marcela Villatoro consideraron que se debe seguir el debido proceso para demostrar su culpabilidad o inocencia.

Es de recordar que este jueves se dio a conocer que Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) capturaron el pasado 6 de marzo al exdiputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, quien está a la espera de ser deportado a El Salvador, donde ya fue condenado por su participación en negociaciones con pandillas.

“Yo no soy la defensora de él ni tampoco soy la Fiscalía, que siga su debido proceso y que él muestra lo que tenga que mostrar. No doy opinión al respecto porque hay muchas páginas que son pro-gobierno y utilizan las palabras que uno dice para tergiversar la información, y yo no me voy a prestar a eso, por eso no vamos a opinar al respecto”, dijo la diputada Marcela Villatoro; sin ahondar en las valoraciones.

Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, sostuvo que el caso de Norman Quijano “obliga a reflexionar que la justicia debe actuar parejo”; ya que en el actual Gobierno de Bukele hay señalamientos también sobre pactos con pandillas.

“Mientras se procesa a exfuncionarios, en el oficialismo persisten casos similares, con evidencia similar, que siguen impunes y protegidos”, dijo Ortiz. Es de contextualizar que a funcionarios del Gobierno de Bukele se les ha señalado de hacer pactos con la mara para reducir el número de homicidios, incluso, se les ha señalado de ayudar a pandilleros a salir de territorio nacional para evadir la justicia.

“Reafirmo mi compromiso con la construcción de un Estado de Derecho democrático, hoy profundamente vulnerado tras más de tres años de un régimen de excepción que ya no está justificado. No se trata de moralismo, sino de invitar a una reflexión ciudadana desde la ética, la democracia y el bien común”, concluyó Ortiz.

En abril de 2024, Quijano fue condenado en ausencia a 13 años y 4 meses de prisión, por agrupaciones ilícitas y negociar con las pandillas votos a su favor durante las elecciones presidenciales de 2014. Durante el proceso estuvo fuera del país y se emitió orden de arresto en su contra.

