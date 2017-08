Deudas, pensiones y críticas al modelo

César Ramírez

En nuestra economía no se pueden separar los temas que inician este artículo, la recurrencia de los expertos sobre el tema implica: reestructurar la deuda, reforma al sistema de pensiones, las propuestas al modelo de pensiones y la visión del Banco Mundial.

Esta situación parece un juego de estrategias de enemigos irreconciliables, la derecha demuestra que no cederá en sus objetivos desestabilizadores que conducen a la nación a la ingobernabilidad y la izquierda que aun en el gobierno se encuentra limitada por resoluciones de la Sala Constitucional que impone interpretaciones que no se encuentran en la constitución, y constituyen verdaderos trastornos a la vida social de la nación.

Reestructurar la deuda de la nación es imperativo, según los expertos un presupuesto de cinco mil millones debe pagar mil millones en un año, es extremo, así que lo más adecuado es reestructurar la deuda. Los próximos años la deuda no se reducirá, el gobierno de turno deberá resolverlo, de ahí la necesidad de negociar con los organismos internacionales e impedir el error de caer en impago.

La reforma al sistema de pensiones es un tema recurrente, pero que no podrá obviarse en los próximos dos meses, el límite es no caer en impago; en el centro del debate se debe considerar que el Estado es el recurso ineludible que pagará a los pensionados y además garantizará la reforma.

De las propuestas al modelo de pensiones se debe considerar la garantía económica del retiro laboral de los trabajadores, además resolver la carga fiscal del Estado el cual no tiene ingresos para el pago de pensiones, porque los cotizantes derivan su dinero a las AFP, no obstante el modelo actual de las AFP está quebrado. El Estado entonces ha recurrido al endeudamiento por años, situación ampliamente explicada por expertos en la materia.

La visión del Banco Mundial expresada por Fabrizio Zarcone “el problema de las pensiones “impacta con un 2% del déficit macroeconómico” de la nación (dinero.com Margarita Bolaños). Por ello comparto unos fragmentos de Robin Blackburn 2014 de su libro El futuro de las pensiones.

“Los más astutos defensores de la ‘reforma de las pensiones’ (esto es, de la privatización) solían admitir que la situación era mala. Afirmaban que el problema de la cobertura no podía solucionarse con medios voluntarios, ni siquiera ayudados por acciones de ‘privatización implícita’, como el aumento de la edad de jubilación. En cambio, insistían en que los gobiernos tendrían que intervenir y obligar a todos a comprar productos de pensiones comerciales…”. “El Congreso Británico de Sindicatos (British Trade Union Congress) recalcó que ha llegado el momento de utilizar la coacción y que son los empresarios quienes tendrían que ser compelidos a devolver sus cotizaciones a los fondos de pensiones de los empleados…” pero esta no es la propuesta de la mayoría de los agoreros de la “reforma de las pensiones” que, en cambio, siguen el ejemplo del famoso informe de 1994 del Banco Mundial: Averting the Old Age Crisis. Este informe sostenía que todos los ciudadanos tendrían que estar obligados a pagar cotizaciones a las gestoras de fondos para financiar su principal ingreso de jubilación y que la pensión estatal básica serviría solo como red de seguridad…”. Pág. 307.

