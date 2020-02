Detienen en Bolivia a dos apoderados de Evo Morales que tramitaban su regreso a la vida política

La Paz / Prensa Latina

Los abogados que tramitaban y presentarían la documentación para que el expresidente Evo Morales sea postulado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, fueron detenidos en circunstancias poco claras.

El domingo fue detenida la apoderada de Morales, Patricia Hermosa, a quien le fue sustraída parte de la documentación a presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para oficializar la candidatura al legislativo por el partido Movimiento al Socialismo (MAS).

De acuerdo con otras denuncias, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Patricia Hermosa, tres horas después de que un coronel de la policía de apellido Rojas, la detuviera para confiscarle los documentos de Evo Morales.

‘Denuncio ante la comunidad internacional la detención ilegal, de mi apoderada Patricia Hermosa, responsable de realizar los trámites para mi postulación como asambleísta y el secuestro de toda mi documentación personal, como mi libreta de servicio militar. #DictaduraEnBolivia’, escribió Evo Morales en Twitter.

La diputada del MAS Sonia Brito también recriminó ‘la detención ilegal y arbitraria de Hermosa, quien ha sido acusada de sedición y terrorismo por el solo hecho de ser abogada del presidente Evo Morales.’

‘El objetivo es inhabilitarlo, le tienen terror a Evo Morales. Yo les digo: ganen a Evo Morales en las urnas no de esta manera sucia, no de esta manera vergonzosa que viola el estado de derecho y los derechos humanos’, retó Brito.

Un juzgado cautelar decidió recluir preventivamente «por seis meses» a Hermosa en la cárcel de mujeres de Obrajes en La Paz, explicó a los medios el fiscal Rudy Terrazas, que lleva el caso.

Hermosa es investigada por los supuestos delitos de terrorismo y sedición.

– Detención de segundo abogado –

Las autoridades de facto de Bolivia detuvieron el lunes al abogado Wilfredo Chávez, el segundo de los encargados de presentar la documentación de Evo Morales.

‘Denunciamos ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional que la dictadura ha instruido la detención del delegado político del MAS ante el @TSEBolivia y mi apoderado, Wilfredo Chávez. Este es un atropello sin nombre que quiere proscribirnos’, escribió Morales en su perfil de twitter.

Las circunstancias de la detención aun no están claras y el gobierno de facto no se ha pronunciado sobre el asunto, considerado por analistas como un atentado a los derechos políticos del exmandatario, refugiado político en Argentina.

Sin embargo, expresidente boliviano Evo Morales anunció este lunes que su abogado y exministro de Interior ingresó a la embajada argentina en La Paz para ponerse «a buen recaudo», tras denunciar que el gobierno transitorio de Jeanine Áñez (derecha) intentó detenerlo.

«Wilfredo Chávez está a buen recaudo. Nos informan que la dictadura quiere detenerlo y allanar sus oficinas. Uno de los objetivos del golpe del 10 de noviembre es eliminar al MAS (Movimiento al Socialismo), el movimiento político más grande de la historia», tuiteó el exgobernante y líder de ese partido, refugiado en Argentina.

Según el sitio web de la radio privada Erbol, Morales declaró a una emisora local que el exministro había buscado refugio en las dependencias de la embajada de Argentina.

El propio Chávez denunció en Twitter que el «gobierno de facto» intentó detenerlo para impedir que formalizara la candidatura de Morales al Senado para las elecciones generales del 3 de mayo, tras las que el exmandatario quiere regresar a Bolivia.

Hermosa y Chávez recibieron un poder notarial registrado por el Agente Consular de Bolivia en Argentina para realizar las gestiones correspondientes ante el TSE de cara a las elecciones generales del 3 de mayo próximo.

La detención de ambos representantes legales es vista como una prueba de las constantes denuncias de persecución política hechas por Morales, cuyo objetivo, asegura, es impedir su acceso a cargos públicos.

‘Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán’, escribió el primer presidente indígena de Bolivia en su perfil de twitter.

Estos impedimentos a aspirar a una carrera política en su país, fueron referidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado argentino de Morales, Gustavo Ferreyra, para que dicha organización abogue mediante una medida cautelar para que se respete ese derecho.

La detención de ambos abogados y el secuestro de los documentos convierten al país andino a los ojos de Ferreyra en ‘un Estado de No derecho singularizado por el ejercicio de la fuerza bruta e irracional en la autoridad ejecutiva dictatorial’.