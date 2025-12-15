Detienen a presunto responsable del homicidio en Jayaque

Compartir

La Policía Nacional Civil reportó la detención del presunto responsable del homicidio ocurrido en Jayaque, La Libertad Oeste ocurrido el fin de semana.

El presunto responsable fue identificado como Matías Vladimir Martínez, quien además se dedicaba a la venta de droga, según informó el ministro de Seguridad.

En el registro, se le encontró un arma de fuego con un cargador sin documentación, el análisis forense determinó que el casquillo encontrado en la escena fue percutado con esta. Además, se le decomisaron tres teléfonos celulares, una báscula portátil, dos bolsas con marihuana, metanfetamina y cristal.

Según informó Villatoro, el sujeto será procesado por homicidio. Asimismo, se le imputarán los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y tráfico ilícito de drogas.

La víctima fue un hombre de 31 años que recibió un disparo con arma de fuego. Este sería el tercer homicidio en diciembre, el primero fue el 10 de diciembre en San Juan Nonualco, La Paz y el segundo el 11 de diciembre, en Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate Este.

Hasta noviembre, la Policía Nacional Civil reportó al menos 62 homicidios durante el 2025. Con estos tres asesinados en lo que va de diciembre, se contabilizan 65 homicidios; sin embargo, solo son los datos de la PNC.

