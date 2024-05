Denuncian retención de aulas y laboratorios de la UES

Gabriela Sandoval

@Gabriela_Sxndo

La comunidad universitaria de la Universidad de El Salvador (UES), junto con diversos sectores sociales y académicos, denunció la retención de aulas y laboratorios por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), así como también la deuda que el Gobierno mantiene de $52 millones con la UES.

“Estamos denunciando el retraso de la entrega de las instalaciones de la universidad. Sabemos que este Gobierno se ha aprovechado situaciones de emergencia sanitarias como COVID para ocupar a la universidad (…) estamos luchando por la liberación de cuatro facultades”, dijo Marisela Ramírez, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular. Según la comunidad universitaria, la crisis que enfrenta la UES se caracteriza por una deuda presupuestaria que supera los $50 millones y por la retención de aulas y laboratorios por parte del MOPT. Asimismo, afirmó que el Gobierno implementa una política orientada a debilitar las capacidades institucionales de la UES para contribuir a la nación como baluarte del pensamiento científico, democrático, crítico y libre.

Ramírez aseguró que el acuerdo que la UES firmó con el MOPT establecía fechas límites para la entrega de las instalaciones, sin embargo, esas fechas no se cumplieron, por consiguiente, las aulas aún no se encuentran listas para ser ocupadas para fines académicos. “El acuerdo que se firmó con el MOPT sí establecía una fecha límite para la entrega de las obras, no se han respetado esa fecha porque se han puesto una serie de excusas. Este gobierno tiene la cualidad de no terminar los proyectos”, agregó Ramírez.

En el mismo contexto, Inés Medina, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, mencionó que son cuatro las facultades ocupadas por el MOPT, las cuales incluyen las facultades de ciencias y humanidades, de economía y de ingeniería. “La reducción del uso de los espacios está implicando que la comunidad estudiantil no pueda hacer uso del derecho de educación de manera eficaz”, dijo.

Ramírez aseguró que las instalaciones se ocuparon como un “hotel para los eventos del Gobierno”. Además de que Gobierno solicitó un permiso para usar las instalaciones de la Villa Universitaria, para alojar a periodistas durante la segunda toma de posesión del presidente Nayib Bukele. “La ocupación no tiene que ver solamente con el sistema de mantener la construcción que no termina sino que también la solicitud del Gobierno de usar a la Universidad de El Salvador como hotel”, afirmó.

El día 22 de abril las autoridades de la universidad se reunieron con el titular de Hacienda, Jerson Posada, para discutir la crisis financiera que provocó el retraso en el desembolso de $52 millones. En este sentido, el rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, afirmó que el Ministerio de Hacienda “ha asignado $1 millón de desembolso semanalmente”, para abonar a la deuda de $52 millones que el Gobierno mantiene con la institución desde 2022.

En este contexto, Ramírez dijo que solventar la deuda no sería la única problemática en la cual se ve involucrada la UES, sino que también otro factor importante es el recorte del presupuesto. “No basta únicamente con la entrega de la deuda, ha habido un recorte al presupuesto de más de $7 millones y eso obviamente transgrede toda la inversión en educación pública superior que atendería un sinfín de vacíos”, agregó Ramírez.

Finalmente, la comunidad universitaria enfatizó que la defensa de la UES no solo es crucial para la educación, sino también para la justicia social y la democracia en el país. Asimismo, se comprometieron a mantener la autonomía universitaria y a asegurar que la UES continuara siendo un espacio de libertad académica, creativo y crítico, esencial en la búsqueda de justicia, equidad y respeto a los derechos fundamentales del pueblo salvadoreño.