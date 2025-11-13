Denuncian quema de otro medio de prensa en Haití

Puerto Príncipe/Prensa Latina

El Colectivo de Profesionales de la Prensa de Haití denunció un ataque incendiario que afectó las instalaciones de Radio Emancipation FM, otra fechoría que demuestra hoy que ejercer el periodismo sigue siendo un riesgo extremo.

Este acto -que atenta contra la libertad de información-fue antecedido por una serie de amenazas públicas realizadas por las bandas armadas contra la institución.

En su comunicado, alertan que diversas pandillas intentan abiertamente silenciar Radio Emancipation FM debido a la emisión de un programa que es ampliamente seguido por la población: Ti Koze ak TT.

La organización lamentó que las autoridades competentes no hayan tomado medidas preventivas serias, puntualizó el diario Le Facteur Haiti.

Este incendio envía una señal alarmante a todos los profesionales del sector, en un contexto donde muchas redacciones ya se ven obligadas a cerrar, desplazarse o trabajar bajo presión, resaltó el texto del Colectivo de Profesionales de la Prensa de Haití.

Los periodistas no tienen otra misión que informar, documentar y servir al interés público, además, no deben ser tratados bajo ninguna circunstancia como adversarios.

El Colectivo de Profesionales de la Prensa de Haití exigió a los poderes públicos acciones rápidas y eficaces para garantizar la protección de los reporteros y los medios de comunicación.

