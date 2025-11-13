Asamblea Nacional francesa adopta suspensión de reforma de retiro

Compartir

París/Prensa Latina

La Asamblea Nacional francesa aprobó este miércoles por amplio margen la suspensión hasta enero de 2028 de la reforma de la jubilación, uno de los artículos del proyecto de ley de la Seguridad Social para el año próximo.

En el Hemiciclo, 255 diputados votaron a favor de la congelación de la norma que extendió de 62 a 64 años la edad de retiro en suelo galo, mientras que 146 se opusieron.

Una vez más la polarización política y el complejo escenario imperantes en Francia se hicieron notar en el sufragio, con el partido de extrema derecha Agrupación Nacional y los socialistas entre las fuerzas a favor de la suspensión.

Por su parte, La Francia Insumisa y los conservadores se opusieron a la letra rectificativa integrada al proyecto de ley de la Seguridad Social, aunque por razones diferentes.

Para los insumimos la congelación de la polémica reforma es una estafa, ya que el reclamo original de la izquierda es su eliminación total.

En el caso del partido conservador Los Republicanos, su voto en contra se explica por su visión de que la suspensión representa una capitulación y un error.

El mes pasado el primer ministro Sébastien Lecornu propuso congelar la reforma de la jubilación como una concesión a los socialistas para escapar de la censura en la Asamblea Nacional, lo cual en definitiva ocurrió por apenas 18 votos.

Desde el oficialismo, la posición asumida esta tarde en la cámara baja fue la esperada: la abstención de la mayoría de sus diputados.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, consideró lo sucedido en el Hemiciclo una victoria para millones de franceses y una derrota del presidente Emmanuel Macron, para quien la norma adoptada en 2023 constituía uno de sus principales legados.

Como argumento para respaldar la suspensión, dirigentes políticos y diputados esgrimieron que si bien no es el resultado demandado: la eliminación, al menos beneficiará a cientos de miles de franceses, que podrán jubilarse más temprano.

El Senado, instancia controlada por la derecha conservadora adelantó que a su turno en el análisis de los proyectos del presupuesto 2026, restituirá la reforma.

