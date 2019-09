Demócratas intensifican investigaciones contra Trump con vistas a destituirlo

Washington / Prensa Latina / AFP

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó el jueves los parámetros de la investigación que busca determinar si se debe recomendar el proceso de ‘impeachment’ (juicio político) contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

El panel parlamentario aprobó una resolución sobre el tema por 24 votos a favor de los demócratas y 17 en contra de los republicanos, y ese constituye el paso más significativo dado hasta ahora por los legisladores de la fuerza azul con relación a un posible impeachment, tema que crea división entre esa fuerza política.

La votación del jueves, que no necesita ser aprobada por toda la Cámara Baja, le da al presidente del comité, el demócrata Jerry Nadler, la capacidad de considerar las audiencias que realice ese grupo sobre el mandatario republicano como audiencias de juicio político.

Asimismo, permite al personal del grupo parlamentario interrogar a los testigos por una hora al término de las audiencias, les brinda a los abogados del jefe de la Casa Blanca la capacidad de responder por escrito a los testimonios públicos, y autoriza al panel a recopilar información en un entorno cerrado.

Este Comité está involucrado en una investigación que nos permitirá determinar si recomendamos artículos de juicio político con respecto al presidente Trump, expresó el titular.

«Algunos consideran a este proceso una indagación de juicio político. Algunos lo llaman una investigación de juicio político. No hay diferencia legal entre estos términos, y ya no me importa discutir sobre la nomenclatura», añadió el congresista por Nueva York.

«La conducta bajo investigación es una amenaza para nuestra democracia y tenemos la obligación de responder a esta amenaza», declaró Nadler.

La primera audiencia programada del Comité Judicial en la que los nuevos procedimientos estarán vigentes ocurrirá el 17 de septiembre, cuando el exdirector de campaña de Trump, Corey Lewandowski, debe testificar en ese espacio.

La investigación parlamentaria se centrará en cuatro temas.

Primero, en abordar la presión ejercida por Trump sobre las investigaciones de la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016, para determinar si es culpable de obstruir a la justicia.

Luego en las promesas realizadas por Trump a los miembros de su equipo de campaña, a quienes habría alentado a protegerlo.

También en los posibles conflictos de interés relacionados con los hoteles y propiedades de Trump desde que llegó a la Casa Blanca.

Y finalmente investigará el pago de dinero para comprar el silencio de supuestas antiguas amantes del multimillonario durante la campaña de 2016, lo que podría suponer una violación de las leyes de financiamiento de campañas.

Mientras los legisladores progresistas demandan una postura más agresiva sobre la acusación contra el jefe de Estado, los moderados, muchos de los cuales representan distritos con tendencia republicana y se consideran vulnerables para los comicios de 2020, no apoyan el impeachment o no han adoptado ese tipo de llamados.

La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se niega a calificar como investigación de juicio político la pesquisa del comité y ha señalado que su partido no podrá sacar a Trump del cargo a través de un impeachment, dada la mayoría republicana en el Senado.