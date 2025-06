Defensor de Anaya sostiene que su caso “es una copia” del caso de Ruth Eleonora López

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Jaime Quintanilla, abogado defensor de Enrique Anaya, capturado el sábado 7 de junio al mediodía, dijo que el caso de Anaya “es una copia” del caso de Ruth Eleonora López, defensora de derechos humanos, quien recientemente fue enviada a detención provisional por 6 meses con instrucción formal por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.

“Es una copia de eso. Esa es mi impresión. Espero estar equivocado. Pero es una copia de eso”, dijo en declaraciones a los medios la noche de este sábado.

Anaya es abogado constitucionalista y ha criticado públicamente arbitrariedades y violaciones de derechos por parte del Gobierno de Nayib Bukele.

El pasado 3 de junio, en el programa de entrevista matutino Frente a Frente, Anaya criticó el accionar del Gobierno contra la defensora de DDHH, Ruth Eleonora López y consideró que toda voz crítica “se va preso”.

«Aquí, el de que hable, el que critique, el que no se arrodille ante el ídolo, se va preso. Por supuesto que tengo miedo. Cualquier persona acá, que nos atrevemos a hablar, hablamos con miedo, hablamos con temor, porque la Fiscalía es una fábrica de tamales”, dijo Anaya. Cinco días después, fue detenido acusado de supuesto lavado de dinero.

Quintanilla informó que Anaya, en sus redes sociales, denunciaba el accionar de las autoridades y “se sentía acosado”, pues “había unos expedientes que se estaban manejando en la Sección de Investigación Profesional (de la CSJ). En eso participé con el otro colega y afortunadamente todo se pudo aclarar, pero de ahí, para que la fiscalía tenga eso (acusación de lavado de dinero), no sé ni de dónde lo ha sacado”.

A juicio de Quintanilla, este caso, debe ser “una cuestión fiscal”, ya que “este tema no sale así no más, no es una cuestión de bancos. Enrique en ese sentido es muy ordenado, tiene una empresa, tiene una contabilidad, paga sus impuestos, hace sus declaraciones; una persona fiscalmente solvente y moralmente solvente”.

El abogado pidió a las autoridades que respeten su vida y su dignidad. “Yo lo exijo desde ya, porque, el no recibir su tratamiento diario, eso va a repercutir en una situación delicada en su salud y se puede descompensar. Así que yo le pido a las autoridades y que Dios nos ayude con la situación”.

Anaya fue detenido la tarde de este sábado acusado de supuesto lavado de dinero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...