Defensa de Vanda Pignato recusa a Sídney Blanco

El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador remitió a la Cámara Segundo de lo Penal de San Salvador un escrito de recusación presentado por la defensa de la ex primera dama Vanda Pignato contra el juez Sídney Blanco, argumentando que cuando fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) firmó la resolución declarando la existencia de enriquecimiento ilícito del expresidente Mauricio Funes, lo que permitió la apertura del caso penal que enfrenta.

Además, el Juez Blanco brindó una serie de entrevistas a medios de comunicación en las cual se pronunciaba en relación a las irregularidades acontecidas con funcionarios de gobierno de la administración Funes.

En el escrito, la defensa afirma que el juez no adelantó criterio respecto a su defendida, pero podría ponerse entredicho su imparcialidad.

Esta sería la segunda recusación que se presenta en contra el Juez Sídney Blanco.

Con relación a lo planteado, el juez señaló que efectivamente en calidad de magistrado concurrió con su voto para pronunciar la existencia de enriquecimiento ilícito, y que sus declaraciones plasmadas en las noticias están relacionadas únicamente a las irregularidades preliminares detectadas en el procedimiento administrativo seguido en la Sección de Probidad y no respecto a esta causa penal.

El Juez detalla que no acepta que estos señalamientos podrían poner en duda su imparcialidad como juez, pero que no tiene ningún interés en tramitar el caso. La Cámara Segundo de lo Penal será la que resuelva si es procedente o no la petición.