DECISIÓN 2019: seguir, o detenerse

Francisco Herrera

[La frase de cierre en la nota de ayer se termina con las palabras “calmémonos, es la aternancia”, frase con la que nos referimos a un editorialista de la oligarquía. Retomamos hoy el hilo de nuestro artículo].

¿Y dos veces, el 2014 también, dos veces seguidas?, ¡ah, no!, dos veces seguidas no. Por eso organizaron el bloqueo de recursos contra este gobierno que está por salir. Que gobiernen, pero que fracasen, era la línea de la oligarquía, ahí en la Asamblea principalmente. La lista de ejemplos es larga a este respecto.

Es así, amigo, que yo entiendo las cosas, soy salvadoreño y hoy para que siga lo que se ha hecho voy a votar por el fmln. Le puedo asegurar, y podemos marcar fecha, estamos en enero 2019: si ellos ganan esta elección – sea ARENA, sea GANA – los programas se detienen.

Oigamos nomás lo que dice el candidato de ARENA en sus encuentros con la gentecita en los pueblos. “Y voy a mantener el paquete escolar”. Temerario, el señor, cuando que si usted hace la lista, salud, vivienda, salario mínimo y todo lo que sabemos…, casi la mitad del presupuesto nacional (48 por ciento, 48 centavos por cada dólar) ha sido invertido en los programas en beneficio de los más pobres. ¡Qué voluntad ésa! Hay que ser arenero, o candidato arenero, para pretender engañar a la gente y ocultarle que si algo ha tenido este gobierno es voluntad. No un pedacito de voluntad, como para calmarle un rato su pobreza a la gente, como un regalito de Navidad. Pero… así son los oligarcas.

Se dice que populismo es ofrecer lo que uno ya tiene pensado no cumplir; ¿y cómo se llama ofrecerles a los pobres – en este momento de la historia de los últimos cinco años, en este enero 2019 cuando en las familias pobres se está alistando el niño, la niña, para entrar al nuevo año en su escuelita, cómo se llama eso, solo para capturarles su voto a los padres – burla o cinismo?

No, señor, si de verdad el candidato arenero tiene en su carpeta “mantener” “lo social” hasta hoy alcanzado, que lo exponga de manera pormenorizada, sector social por sector social, y con cifras en mano, él que como comerciante sabe de cifras; de manera que los que lo escuchan se enteren ya, antes del 3 de febrero, qué va a mantener, qué no va a poder mantener, qué va a mejorar, hasta dónde piensa extender lo que va a mejorar, qué es eso de llevar a los pobres a ser una clase media “robusta”, como salió cantando al inicio o antes de la campaña. Esto del 3 de febrero es serio, es serio el ciudadano, es seria la ciudadana que va a acudir a la urna a depositar su voto. Lo menos que pueden pedir los pobres – en su parco silencio – es respeto a su dignidad. “Mantener el paquete escolar”, ¿y lo demás?

O sea, si de logros hablamos, si de beneficios hablamos, digamos: la oligarquía, esta oligarquía de hoy, sea con cara de ARENA sea con cara de GANA, está obligada – la historia ahí la llevó – a mantener, por lo menos, ese 48 por ciento para la obra social. Ya no es logro ese 48 por ciento, es legado; y por lo tanto es compromiso de gobernanza –a realizar ineludiblemente; ay de aquel gobierno que no contemple, ¡con números!, al menitos con los mismos números (48%), la totalidad de esos programas.

Es portentoso (y usted que es del Frente lo sabe, “revolucionario” es la palabra que usted usa en este caso, yo lo sé); es portentoso lo que este gobierno que se va le deja a los humildes… allá ellos, los humildes, si se dejan arrebatar lo que ya tienen en sus manos. Allá los bachilleres de la educación pública (por ejemplo) si se dejan, si dejan que se elimine la gratuidad en la UES.

Cae de su propio peso, pues, la tercera ronda para el Frente. Tercera ronda, esa es la lógica dice usted, y creo que tiene razón. Historia, digo yo, y creo que tengo razón.

Oiga, es fuerte lo que usted me está diciendo, siento que ha reflexionado sobre lo que se juega este 3 de febrero ¿podemos extendernos un poco más? Claro que podemos, siéntese, voy a hacer un café.

Le agradezco su disposición, si le parece ordenamos por temas nuestra conversación, como usted sabe son muchos y no quiero abusar de su tiempo… No se preocupe, el tiempo uno lo hace, yo soy serio, mi familia y yo hemos reflexionado. No es que mi familia y yo estemos reflexionando. Hemos venido observando las políticas del fmln a favor de los pobres y nuestra reflexión está cerrada. Pero usted tiene razón, ordenemos los temas. Le sugiero empezar por lo que pasa en la conciencia de los pobres, aunque sea de manera aproximada, es ahí que ustedes deben poner el ojo. O para precisar bien esto: Pongan el ojo en cómo trabajan los oligarcas la mente de los pobres, cómo trabajan la falta de educación de los pobres –mediante la publicidad, por ejemplo. Si le parece empezamos por la credibilidad.

Sí, y también la mentira, credibilidad y mentira van juntas, veamos primero cómo funciona la mentira.

Para mí la mentira es una relación. Una relación entre dos: de este lado el mentiroso, del otro, el mentido. Victimario el mentiroso, víctima el mentido. Pero antes de que veamos un par de ejemplos precisemos que estamos hablando de política, de política electoral. No hablamos ni de política contemplativa, ni de moral, ni de religión, ni de la necesaria mentirilla que le decimos a un niño preguntón…; y nos limitamos a la actual campaña.

Sí, y podríamos limitarnos aún más: atenernos a lo mediático, televisión, radio y periódicos. Ya veremos si nos referimos un poco a las así llamadas redes sociales.