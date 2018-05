“Debemos profundizar como Iglesia la doctrina de Monseñor Romero”: arzobispo Escobar Alas

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

El arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas reiteró la importancia y el significado espiritual que la canonización de Monseñor Oscar Romero se celebre en la Plaza de San Pedro, corazón de la Iglesia católica en Roma, Italia.

“Nosotros los obispos pedimos que la canonización fuera aquí en El Salvador, porque sabemos que era un gran sueño, pero hay motivos importantes para que sea en Roma. El hecho que sea canonizado junto al papa Pablo VI, que fue el Papa del concilio que impulsó la doctrina social de la Iglesia y mentor de Monseñor Romero, es importante”, explicó.

Asimismo, el prelado católico interpretó el deseo del papa Francisco que sean ambos quienes resalten durante el Sínodo de Obispos que se realizará entre el 3 al 28 de octubre, en Roma, con el tema de la juventud.

“En este magno evento se va a proponer al papa Paulo VI y Monseñor Romero como los buenos en los textos de su pastoral, que es un detalle de delicadeza, de amor del papa Francisco para nuestro Beato Monseñor Romero. Y en ese mismo sentido, comprendemos, porque en Roma está la Iglesia viviente, es el corazón de la Iglesia en el sentido de universalidad. Y los santos están para ser luz del mundo con su doctrina y testimonio”, argumentó.

Sobre la propuesta que sea Monseñor Romero el “Santo del Concilio” o “Mártir del Concilio”, es porque aplicó en su doctrina el contenido del Concilio Vaticano II, cuyo compromiso con el Evangelio provocó su muerte por quienes no compartían su visión de justicia.

“El compromiso con el Evangelio es compromiso con la justicia, con el bien, con la verdad. Y sabemos que esto no alegró a unos, tristemente, habían intereses grandes y no se permitió que él continuará con ese gran trabajo con su muerte. Pero Dios es justo e infinitamente misericordioso que el mal lo transforma en bendición, ahora se premia a Monseñor Romero y en un sentido se premia a todo el país”, reflexionó.

El arzobispo de San Salvador también invitó a la población a conocer más de cerca la vida, pastoral y otros escritos de Monseñor Romero, porque será santo del mundo. Porque el efecto de canonizar a una persona, es también para su doctrina, su vida y para que sea modelo de iglesia.

“Es por eso, que la enseñanza de Monseñor Romero es grande, es verdaderamente un tesoro y es imperativo que se aplique y se conozca más. Para que lo amemos cada vez más, que lo invoquemos constantemente. Porque en nuestro ambiente hay mucho pecado, tristemente en nuestra nación, todo el dolor que se vive a causa de la violencia y como la figura de Monseñor tiene que ayudarnos a salir de esta situación”, sostuvo.

El jerarca católico agregó que al combatir las causas de la violencia para vivir en paz, se deberán remover las causas, para cambiar el efecto en la sociedad y la pastoral de Monseñor Romero se acerca mucho, para construir otro futuro para el país.

“¿Cuáles son las causas de la violencia?, son muchas, pero las principales, la exclusión social, la pobreza y la impunidad. La pobreza de muchos de nuestros hermanos es escandalosa frente a la inmensa riqueza de otros. Y esto no puede ser en un país de cristianos. No podemos seguir donde a algunos les sobra y otros no tienen ni lo mínimo para comer o tener salud, no es justa esta situación. Entonces hay que revisar los impuestos, revisar los salarios, se debe actuar con justicia social y es el momento de penetrar y sacar a la luz estas causas de las que habló Monseñor Romero, y esto no es un conflicto de clases, sino es el bien para todos, porque todos somos hermanos y cristianos”, manifestó Escobar Alas. La canonización de Monseñor Romero, el próximo 14 de octubre, será también tema de organización y trabajo de la Conferencia Episcopal, quienes deberán definir las actividades en torno al histórico evento en el país.

“No quiero adelantar tanto, porque nos reuniremos los obispos, y con ellos vamos a planificarlo todo, pero no lo hicimos antes porque no teníamos fecha. Estamos organizando enviar a la familia del milagro y será quien lleve una reliquia del santo a Roma. Ya estamos organizando un gran evento simultáneo en la plaza Salvador del Mundo, de tal manera que la gente pueda vivir este gran acontecimiento en varias pantallas, de lo que se vive en el Vaticano”, puntualizó.