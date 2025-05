¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS PARA NUESTRO PUEBLO DE CARA AL QUIEBRE DEL NEOLIBERALISMO

Luis Arnoldo Colato Hernández

Educador

El fracaso del neoliberalismo deriva de que es la fuente particular de enriquecimiento para las élites, a pesar de que esa riqueza es generada por el esfuerzo de la totalidad de la población.

El que, por ejemplo y para evidenciarlo, se haya reducido al sur global al papel de maquilador del proceso económico, mientras el norte es el diseñador y receptor único de los beneficios del mismo, las pasadas 4 décadas, lo hacen patente, exponiendo además y por extensión la complicidad de los regímenes políticos del sur, y de la oligarquía.

Porque el modelo privatiza la ganancia mientras socializa las pérdidas, que son cada vez mayores y más graves, y para cubrirlas la derecha política se sirve de la desinformación y al encubrimiento político en toda forma, lo que se puede apreciar en el cada vez mayor déficit presupuestario, presentándolo paradójicamente como un logro con pequeños reveses financieros, la desmedida concentración especulativa de la riqueza, la disfuncionalidad intencionada estatal y la cada vez más profunda desigualdad e inequidad económica.

Todo para el beneficio particular de las élites, develado en los informes que por separado la banca multilateral hace público [BCIE/BM/FMI/BID], y que en el último lustro y para el caso salvadoreño implica la concentración de hasta el 87% del PIB nacional a favor de apenas el 0,00002% de la población.

Mientras, por otro lado, la pandemia desnuda crudamente como los recursos acumulados derivados del esfuerzo de los trabajadores, no se orientó a salvarlos.

El caso europeo pone en evidencia esta afirmación, cuando el viejo mundo se convirtió en el territorio con mayores índices de decesos por contagio en su peor momento, en promedio 1200 decesos diarios de acuerdo a las fuentes de la propia Unión, confirmadas por la OMS, particularmente en los geriátricos, mientras Bruselas discutió por 11 mese quién pagaría qué y cuándo, para finalmente decidir qué hacer.

Lo mismo sucedió bajo la primera gestión trumpista en EU, haciendo de ese país el que mayor número de decesos por contagio tuvo durante ese proceso y a pesar de ser la mayor economía global.

Nuestro caso se ve agravado no solo por el encubrimiento político que, de las cifras reales de decesos en ese período ha hecho el régimen, que por otro lado diferentes fuentes, en particular la de la misma FAO especularía ronda objetivamente en torno al medio millón de pérdidas, a las que debemos sumar los 400 mil empleos perdidos y no recuperados desde entonces.

Y qué decir del saqueo de la cosa pública por parte de los diferentes regímenes de derecha, bajo el esquema neoliberal, que por otro lado seguiremos pagando nosotros, el soberano, quienes no lo robamos, pero sí pagamos mientras a la par agravamos nuestra precarización. Y podemos seguir, pero concluyamos que la visión del modelo es el consumo sin fin, en un mundo finito.

El camino es uno, desmontar el esquema neoliberal, resta tener el valor para construir esa nueva senda.

