«¿Creen que somos ignorantes?»: El contundente discurso de una mujer indígena a lo que sucede en Bolivia

«Soy una ciudadana alteña. Me llamo Alison Coronel y quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado». Con esta frase comienza su discurso una mujer indígena desde El Alto, en Bolivia.

Rodeada de un grupo de hombres, todos con semblante serio, la mujer se dirige con la mirada fija a la cámara de RT que la está grabando: «Están queriendo decir que los de la ciudad son los más estudiosos, tienen sus leyes para defenderse. ¿Y nosotros qué? El proletariado, la persona que trabaja día a día. Nosotros, los del campo».

«La prensa nacional está mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así», advierte.

«Aquí todos nos estamos moviendo, todas las provincias, y las únicas que nos están ayudando son las radios, las radios las únicas», asegura.

Y de paso –prosigue– «la señorita Jeanine Áñez [autoproclamada presidenta] dice que van a hacer algo contra las radios rurales, porque no están informando bien».

«La gente está enojada»

«¿Cómo nos puede decir semejante barbaridad? La gente está aquí enojada. Déjeme aclararle algo, aquí no somos partidarios del MAS [Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales]. Habrá unos pocos, pero la mayoría somos gente enojada», sentencia con el dedo índice levantado en señal de desaprobación.

«¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos?», pregunta.

En un momento dado, muestra a cámara la bandera Whipala, que representa a los pueblos indígenas de Bolivia.

«Esta bandera no es del MAS. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas, que no han luchado 20 días, han luchado 20 años, décadas, por la libertad de los pueblos originarios», exclama ante los aplausos de los que la rodean.

«Y no van a pisar [la bandera] (…) ni por chiste, no es con perdón que se soluciona esto. Ni por chiste se va perdonar esto, compañeros», concluye.

Actualmente, la situación en el país andino es tensa. Miles de personas han salido a la calle para expresar su rechazo a la autoproclamación de Áñez y, según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), durante estas semanas de conflicto han muerto de 10 personas.