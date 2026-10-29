Cooperativa Tierra Nueva conmemora 31 años de lucha por el derecho a la tierra

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Saúl Méndez

Colaborador

La Cooperativa Tierra Nueva conmemoró el pasado 24 de octubre su 31 aniversario, una fecha que recuerda la lucha por el acceso a la tierra, la organización comunitaria y los esfuerzos de sus integrantes por construir condiciones de vida dignas para sus familias.

Según FUNDAHMER, la historia de la cooperativa se remonta a la organización de mujeres y hombres que ocuparon terrenos pertenecientes a un terrateniente, con el propósito de impulsar un proceso de legalización de las tierras y establecer una cooperativa.

La iniciativa dio origen a la Cooperativa Tierra Nueva, ubicada en Santa Tecla, La Libertad, como resultado de un proceso de lucha colectiva por el derecho a la tierra y la búsqueda de mejores condiciones de vida para las familias de la comunidad.

La conmemoración también estuvo dedicada a recordar la memoria y el esfuerzo de las personas que participaron en la organización y que hicieron posible el establecimiento de la cooperativa, cuyo desarrollo ha estado vinculado a la defensa de los derechos comunitarios.

Dicha celebración representó un reconocimiento al camino recorrido por sus integrantes y al papel de la organización colectiva en los procesos comunitarios por el acceso a la tierra y la construcción de un futuro más justo.

Además, FUNDAHMER destacó la importancia de mantener viva la memoria de estas luchas y reafirmó el valor de la organización comunitaria como una herramienta para la defensa de los derechos de las comunidades.

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