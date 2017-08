Consejo de Educación presenta acciones prioritarias a ejecutarse en 2017

Oscar López

@OscarCoLatino

El Consejo Nacional de Educación (CONED) informó sobre las acciones priorizadas de los desafíos 3 y 4 del Plan El Salvador Educado (PESE), que se pretenden implementar durante 2017. El desafío 3 es: Atención al desarrollo integral de Primera Infancia y el cuatro es: Doce grados de escolaridad universal.

Con los objetivos se pretende garantizar la cobertura en educación en primera infancia, es decir, a niños entre los cero y tres años, además, el desafío 4 tiene como objetivo evitar la deserción escolar y que los estudiantes completen 12 años de escolaridad, es decir que culminen su formación hasta el bachillerato.

Marina Morales, especialista de educación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), comentó que la reunión del CONED tenía como uno de sus objetivos analizar si las acciones operativas de las organizaciones ejecutoras del PESE responden a las metas planteadas.

Por ello se priorizaron las acciones en cada uno de los desafíos, “para el 2017 se establecieron 26 acciones prioritarias”, ya que para que el PESE pueda ejecutarse de manera efectiva es necesaria la participación de todas las organizaciones que integran el CONED.

Morales detalló que las acciones priorizadas están enfocadas a ampliar la cobertura educativa, a mejorar calidad y condiciones para facilitar la educación.

Liliam de Benavides, directora nacional de Primera Infancia del Ministerio de Educación (MINED) afirmó que con las acciones priorizadas se pretende que las instituciones públicas y privadas “trabajemos desde una perspectiva articulada y normada”, con el objetivo de avanzar significativamente en el cumplimiento de las metas establecidas en el PESE.

“Hay muchas iniciativas, necesitamos hacerlo de manera articulada para que todos los esfuerzos que se hagan cubran la atención de los niños y niñas, pero que sea con calidad”, afirmó De Benavides.

En atención a educación inicial, el MINED destinó un presupuesto para el 2017 de dos millones 785 mil dólares, con lo que se pretende incrementar la cobertura del 5.6 % al 7% u 8%.

En cuanto al desafío 4, que establece los 12 grados de escolaridad, datos del MINED indican que en lugar de garantizar la permanencia escolar, año con año el número de estudiantes disminuye, esto debido a que en algunas zonas rurales del país no existen centros escolares que tengan una amplia oferta educativa.

Lo anterior genera que algunos estudiantes tengan que desplazarse a otros municipios cercanos para continuar sus estudios de tercer ciclo y bachillerato, además, los complejos educativos o institutos nacionales tienen una alta demanda de estudiantes, por lo que en algunos casos no pueden admitir a todos lo interesados.

Para la ejecución de las acciones y lograr las metas del PESE, el CONED es consciente que es necesario incrementar el presupuesto en Educación. “El presupuesto tiene que incrementarse, el PESE plantea un presupuesto superior al 7 %, si Educación recibe $900 millones, significa que necesita $1,200 millones más, cada año. No es posible que en el país no se invierta en educación, se invierte más en prevención de violencia”, enfatizó la especialista de educación de UNICEF.