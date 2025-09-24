Concierto de voces en ONU por Cuba y contra el bloqueo

Naciones Unidas/Prensa Latina

Cuba ha recibido numerosas muestras de solidaridad y apoyo a su justa lucha contra el bloqueo de Estados Unidos en voz de diferentes líderes internacionales que asisten al Segmento de Alto Nivel de la Asamblea General.

La reunión, que continúa este miércoles en la sede de la ONU aquí en Nueva York, fue testigo en su apertura de importantes pronunciamientos de jefes de Estado en el debate general, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula fue el primer jefe de Estado en hablar en el podio, pero el tercero después del secretario general, Antonio Guterres, y la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock.

El mandatario sudamericano calificó de inaceptable la inclusión de Cuba en la lista unilateral de Washington de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo. Surinam, representado por su presidenta, Jennifer Geerlings-Simons, reiteró la exigencia del levantamiento del bloqueo, al que describió como injusto e inhumano.

En tanto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, condenó el empleo de medidas coercitivas unilaterales y además exhortó a levantar de inmediato el cerco unilateral que por décadas intenta asfixiar al pueblo cubano.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, por su parte agradeció a los países que “nos han ayudado a sembrar paz: Qatar, Cuba, México, el Estado del Vaticano, Noruega, Brasil y Venezuela.”

Pero también expresó que “hay que liberar a Palestina” e invitó “a los ejércitos del Asia, de los pueblos eslavos que derrotaron con tanto heroísmo a Hitler, a los ejércitos latinoamericanos de Bolívar, de Garibaldi, que también tuvo uno en Italia, de Martí, de Artigas, de Santa Cruz”. Igualmente, el presidente de Mozambique, Daniel Chapo, ratificó “su oposición tajante a las medidas coercitivas unilaterales que excluyen a los pueblos de Cuba, de Venezuela, de Zimbabwe”.

Tales medidas -añadió- vulneran “la Carta de las Naciones Unidas ante los principios de la justicia, la solidaridad y el Derecho internacional.”

Asimismo, el presidente de Vitenam, Luong Cuong, reafirmó la solidaridad “con el Estado y el pueblo de Cuba y pidió a los Estados Unidos que levanten el bloqueo contra Cuba y que quiten a Cuba de la Lista de Estados patrocinadores del terrorismo”.

Su homólogo de Angola, João Lourenço, demandó “el levantamiento sin condiciones del bloqueo injusto y prolongado contra Cuba, que ha tenido graves consecuencias para la economía y el pueblo cubanos, que cada día luchan para resistir el castigo que rechaza además la comunidad internacional”.

Dijo Cuba, que tuvo “un importante papel en la lucha de los pueblos africanos” y ayudó “a la caída del régimen racista e inhumano del apartheid en Sudáfrica y a la independencia de Namibia, “no puede ser considerado de manera arbitraria y unilateral Estado patrocinador del terrorismo”, subrayó. En tanto, David Adeang, presidente de Nauru, exhortó a la comunidad internacional a “poner fin a las medidas económicas unilaterales que agravan las vulnerabilidades y limitan las oportunidades de desarrollo, en solidaridad con las naciones vulnerables”.

El dignatario alentó “al diálogo sobre las medidas económicas de larga data, incluidas las que afectan a Cuba para garantizar que apoyen en lugar de obstaculizar las aspiraciones de desarrollo que la Carta de las Naciones Unidas y esta Asamblea tratan de alcanzar”.

