Comunidades salvadoreñas y guatemaltecas rechazan minería metálica

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

“Fuera Mineras de nuestras fronteras” fue el estribillo coreado por habitantes de las comunidades fronterizas de Guatemala y El Salvador, que rechazan tajantemente la apertura del proyecto minero Cerro Blanco de la empresa canadiense BlueStone Resources, situada en la ciudad de Asunción Mita, Jutiapa y, a tan sólo 118 kilómetros de distancia del territorio nacional.

En el marco del Día de la Tierra, se realizó la tercera edición de la “Marcha Acuática”, integrada en su mayoría por las comunidades de ambos países que comparten la cuenca Ostua-Güija-Lempa, y organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, quienes reiteradamente han venido desarrollando una lucha social contra esta mina apoyados con investigaciones científicas, técnicas y socio-económicas sobre el impacto que tendría esta mina en las aguas, tierra, aire y la salud de los habitantes de ambos países.

“El Día de la Tierra es de conmemorar a este planeta que nos da todo: alimento, medicina, agua, salud, aire y debemos ser agradecidos con la tierra que nos regala de todo y por esto venimos a exigir el cese de la minería metálica en la región centroamericana”, dijo Nelly Rivera, de las Mujeres Ambientalistas de El Salvador y el Movimiento Ecofeminista de El Salvador.

“Nos hemos unido junto al pueblo guatemalteco para luchar contra la minería metálica. El 18 de septiembre del año pasado el pueblo miteco realizó una consulta popular en donde más de 8 mil personas votaron por el no a la minería. Y el gobierno central no quiere reconocer la autonomía de estas comunidades”, denunció.

Las comunidades enviaron un mensaje a los gobiernos de ambos países, para que respeten las leyes de medio ambiente existentes y no apoyar iniciativas de inversión de corte extractivista que expone a un nivel de despojo su medio ambiente y, por tanto, la situación social, económica y cultural de los países de la región.

“Al gobierno guatemalteco le pedimos que respete la decisión de los pueblos y deben sacar a las mineras del territorio. Porque en Centroamérica no debe haber minería, no somos regiones para que se desarrollen este tipo de industrias porque significa a muerte para cada uno de estos países”, agregó.

“El mensaje al gobierno salvadoreño es para que inicie un diálogo con autoridades de Guatemala, y detener el proyecto minero, venimos desde el año 2008 luchando por detener este proyecto porque no es posible la minería en estos países y en especialmente en El Salvador”, reiteró Rivas.

Sobre la cuenca Ostua-Güija-Lempa y toda la población que se abastece de sus aguas en las zonas limítrofes, Pedro Cabezas, de ACAFREMIN, señaló que es una demanda justa para que los gobiernos de Guatemala y El Salvador, tomen medidas de protección y garanticen los derechos de la población, el medio ambiente.

“En el Día Mundial del Medio Ambiente celebramos como es tradición en el lago de Güija, que ahora se encuentra amenazado por la empresa BlueStone Resources, dueña del proyecto minero Cerro Blanco, que amenaza con contaminación y extracción de agua de los mantos acuíferos.

Luis González, de la UNES, que integra la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, explicó, que si bien el Día Internacional de la Tierra”, se creó para visibilizar y sensibilizar sobre la crisis ambiental y generar acciones de reducción de esta crisis, lamentó que no se “ha avanzado” sustancialmente como debería y en menor esfuerzo en la región centroamericana.

“Es impactante la depredación que tenemos a nivel hídrico, alimentario, de gestión de riesgo e impacto climático, y los tomadores de decisión deberían estar mucho más sensibilizados, y realizar acciones encaminadas en generar soberanía alimentaria y el cese del extractivismo. Las autoridades deben dejar la posición apática en el incumplimiento de las leyes de medio ambiente o la falta de políticas públicas de protección del ecosistema”, sostuvo González.

En septiembre del 2022, un 89% de la población de Asunción Mita, en el municipio de Jutiapa, Guatemala, votaron por el “No a la minería”, en una consulta municipal que marcó un hito con respecto a la toma de decisiones desde las comunidades.

Johnny Barrera, vecino de Asunción Mita, señaló que todo este proceso y resultado ha derivado en ataques y estigmatización social, con el objetivo de “desprestigiar” el movimiento social formado con la única petición que la Mina Cerro Blanco cierre sus funciones.

El argumento contra la mina Cerro Blanco, agregó Barrera, se basa en que BlueStone cuenta con una licencia de explotación minera subterránea, pero, ahora, pretenden utilizar el mismo estudio de impacto ambiental para convertirla a una mina a cielo abierto, que son dos cosas distintas, tanto en el manejo de los químicos como el agua que utilizan para separar los metales preciosos de la roca.

“Pretenden hacer un agujero que tendría 1, 300 metros de largo por 700 metros de ancho, y con 300 metros de profundidad. Y piensan aplicar 8 toneladas y media de cianuro al día. Y si extraen 300 metros cúbicos de agua que van a utilizar en la explotación minera todo el valle de Asunción Mita quedará sin agua”, señaló.

“Hay movimiento y esfuerzo de parte de la minera para abrir, pero sabemos que no tenemos que permitirle que opere porque habrá no solo daños en Asunción Mita si no también en El Salvador. La población puede investigar lo que es el cianuro para que tenga una idea lo tóxico que es, por eso estamos en contra de este proyecto, no queremos que se muera la flora, fauna y el humano”, advirtió.

Barrera señaló que muchos científicos y expertos en la materia como: Nicholas Copeland, Universidad de Virgina y Steven H. Emerman, Universidad de Utha, Estados Unidos, han declarado el “grave impacto” que tendría la industria minera en estos países de Centroamérica. “Nos han dicho que esos miles de metros cúbicos que van extraer de materias (rocas, agua y lodos) que van a depositar en una pila a solo 400 metros de la aldea Trapiche Vargas es una amenaza anunciada. Somos un país que recibimos muchas tormentas como la última que botó un puente en Asunción Mita, -pensemos- otra tormenta similar sobre esa montaña de escombros… pues sería una total mortandad”, sostuvo Barrera.

La maestra María del Carmen Sifuentes , que integra la Pastoral de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, hizo un llamado a los gobiernos de Guatemala y El Salvador a salvar a la población y su medio ambiente, convirtiéndose en “guardianes del medio ambiente” para no tener afectaciones irreversibles.

“Todos los seres humanos tenemos que ser guardianes de esta madre naturaleza, porque al no haber agua, habrá guerras por ella, también tendríamos problemas por los alimentos. Recordemos al Papa Francisco, que ha explicado que existe una interdependencia entre el humano con la naturaleza, y no podemos separar ningún ser vivo del ambiente porque somos un conjunto, somos una unidad”, reafirmó.

Sin embargo, se encuentran en un forcejeo con la minera Bluestone Resources y el presidente Alejandro Giammattei, frente a la resolución de la Corte Constitucional de Guatemala por el amparo que la empresa minera presentó. “Él (Giammattei) era el tercer interesado en el problema de la mina”, y reafirmó que la lucha por el agua y la vida seguirá siendo prioridad de las comunidades y las organizaciones.

“Como ciudadanos no podemos votar por ellos, tenemos que hacer conciencia a los ciudadanos de dar un voto consiente e inteligente, no podemos votar por los mismos que nos tienen hundidos y acabados económicamente y sin seguridad. Seguiremos luchando como comunidad y llegaremos a las últimas consecuencias porque el daño al medio ambiente, al agua será irreversible para ambos países”, puntualizó Sifontes.