Comunidad universitaria se despide de su exrector, José María Tojeira 

La comunidad universitaria, familia y amigos despidieron al padre jesuita José María Tojeira, quien fue velado este miércoles en el centro deportivo de la UCA en el segundo día; en el féretro le acompañan dos postales de Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

Por privacidad y respeto, no se permitió fotografías donde se observa el cuerpo y rostro; sin embargo, todo aquel que quería despedirse podía hacer frente al féretro.

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Mario Cornejo, manifestó que el legado de “Chema” Tojeira se evidencia en la defensa de las víctimas de violaciones a derechos humanos; afirmó que Tojeira creía en la verdad y en la justicia para el camino hacia una reconciliación.

“Chema nos deja un legado donde él siempre buscó la verdad y la justicia en favor de las víctimas de las grandes violaciones de los derechos humanos”. Tojeira no promovió el rencor, sino que creyó que con encontrar la verdad y la justicia iba a ser el camino para llegar a la paz y la reconciliación en El Salvador, añadió el académico.

José María Tojeira fue rector de la UCA desde 1997 hasta 2011.

“Cuando a él lo entrevistaban yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo por escucharlo”

La comunidad llegó al Centro Deportivo de la Universidad para darle el último adiós; es el caso de Verfalia López, una persona adulta mayor que incluso dejaba sus quehaceres para escuchar a Tojeira cuando brindaba sus opiniones.

“Fui muy seguidora de sus mensajes, entrevistas y el trabajo que hacía en la UCA. Él hacía llamados a la ciudadanía a que hiciéramos conciencia y más que todo al Gobierno para que hicieran bien su trabajo y no hicieran cosas injustas”, comentó López durante la vela.

“Cuando a él lo entrevistaban yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo por escucharlo, porque me dejaba una enseñanza muy buena, un diálogo muy rico que hacía, en el sentido de hacer conciencia”, sostuvo Verfalia López.

Luis Cubias, quien también llegó a despedirse del padre Tojeira, dijo que desde que lideró el acompañamiento para dar justicia a los jesuitas asesinados en 1989 ha seguido los mensajes de Tojeira.

“Ha sido una gran pérdida por la lucha de los derechos humanos de este país; ahora, hice tiempo para darle un homenaje de despedida. Sus luchas y sus mensajes siempre van a estar con nosotros”, concluyó Luis Cubías.

Hoy y mañana por la mañana será velado en el mismo recinto; sus restos serán trasladados a la capilla de la universidad donde descansará con el Señor. Su deceso sucedió el 5 de septiembre en la ciudad de Guatemala.

