José María Tojeira S.J. in memoriam

César Ramírez
@caralvasalvador
La brillante personalidad del sacerdote jesuita implica su opción de vida, similar a sus compañeros asesinados en 1989, su palabra contiene elementos de primer orden en la vida de la República: Derechos Humanos, Defensa Jurídica, Epidemia de Covid, Salud Pública, Parte del juicio de los jesuitas, Defensa de la UCA, Prisioneros políticos, Defensa de Historia, Denuncia del odio a la inteligencia etc. rubros destacados en algunas de sus notas de prensa nacional.
Los siguientes son fragmentos de sus pronunciamientos:
Derechos Humanos
Expresa preocupación constante y propone soluciones desde su óptica cristiana, durante décadas explica la realidad social de la nación, con autoridad académica divulga estudios y su posición histórica, de esa forma expone desde IDHUCA su informe de Derechos Humanos (DDHH) relativo al año 2019.
12ABR022 …sugiere a los detenidos “por error” demandar Estado.
18ENE024 Contra orden de detención a Rubén Zamora. Tojeira pide revertir orden detención es urgente.
12MAR025 Suena a venganza padre Tojeira captura de Zavala…. La justicia no puede ser entendida como venganza con relación a las capturas de Fidel Zavala y Eugenio Chicas.
Estas citas sobre derechos humanos muestran una perseverante actitud en denunciar la injusticia hacia los ciudadanos.
Elemento Defensa jurídica en el caso del asesinato de los jesuitas
Exrector de la UCA ratifica acusación en el caso jesuita. José María Tojeira declaró ayer (10JUL020) en el juicio que se sigue en España al único acusado: el coronel Inocente Montano… “ El exrector de la Universidad Centroaméricana (UCA) y compañero de los jesuitas asesinados en El Salvador en 1989, declaró ayer en el juicio que sigue la Audiencia nacional española que únicamente el Ejército de ese país pudo llevar a cabo la matanza porque, entre otras cosas, llevaba años mostrando su animadversión hacia ellos.
Defensa Jurídica de inocentes
Defensa criminal: “En un sector de la población se ha extendido la idea de que defender derechos equivale a defender criminales. Aunque la idea es perversa y totalmente equivocada en un Estado de Derecho, merece la pena reflexionar sobre ella dada la especial actividad de los sectores que acusan a los defensores de derechos humanos, especialmente en las redes… al insultar a quienes defienden derechos de las personas incitan al odio y a la violencia. Porque solo el respeto a los derechos de humanidad puede llevar a una paz auténtica, construida sobre la justicia social y la equidad.
En tiempo de epidemia
… “las carencias en el servicio de salud, la inequidad de los diferentes sistemas y las limitaciones generales nos vuelven débiles a la hora de enfrentar incluso enfermedades como la insuficiencia renal crónica, que no debería ser causa importante de muerte como en realidad lo es en El Salvador”.
Salud pública
Manifiesta su optimismo por avanzar en la esperanza de vida de la población.
En defensa de la UCA
17NOV021 Gobierno ataca a la UCA con mentiras dice Tojeira.
Presos políticos en El Salvador
01DIC021 José María Tojeira: yo sí creo que hay presos políticos en El Salvador. “Independientemente de que haya o no causa en algunas de las detenciones de miembros del FMLN o de ARENA, lo que es evidente es que hay un claro tinte político que justifica decir que empieza a haber en El Salvador, de nuevo, presos políticos”.
Una historia a la medida gubernamental
31ENE022 José María Tojeira “es difícil creerles a personas que quieren construir una historia a su gusto con poca precisión” … EDH ¿Deslegitimar los acuerdos de paz y poner énfasis en las víctimas tiene relación con su urgencia de empujar el caso de la masacre en la UCA? “Resulta bastante increíble que digan que están a favor de las víctimas quienes nunca se mojaron por ellas cuando estaban fuera del poder”
05FEB022 Disfraza su odio a la crítica con moralina barata Padre Tojeira “La Asamblea ha tenido tradicionalmente una buena proporción de diputados ignorantes. La diferencia hoy es que los actuales presumen con descaro su ignorancia. Disfrazan su odio a la crítica nacional con moralina barata”.
18AGO023 “Las dictaduras odia siempre la inteligencia crítica”
04SEP023 Jóvenes y formación profesional no se pueden olvidar… disolución INSAFORP
En el proceso electoral 2023
09OCT023 (debe exponerse) Reforma estructural en campaña José María Tojeira.
El 5 de septiembre de 2025 fallece en la Ciudad de Guatemala.
Estas mínimas notas son insuficientes para el continente social de su eminencia académica, pero nos acompaña su espíritu solidario desde aquellos tiempos de guerra civil, él como sus compañeros asesinados en 1989 viven entre nosotros con sus palabras vigentes. amazon.com/author/csarcaralv
