Comunicación primate con otra especie inteligente

Las fotografías pueden cambiar su modelo de vida.

Aquél mediodía me disponía a regresar a casa, mi intuición me indicaba algo inusual en el ambiente, poseo algunos instrumentos de comunicación básicos: receptores y emisores, en general el auto parece una antena de transmisión y recepción, pero son artefactos comunes.

Ahí estaba con la confianza básica de la normalidad -aparente- del mundo conocido, la misma calle, el mismo ritmo, la velocidad a menos de 10 km/h, por alguna razón decidí interactuar con la distancia, en ese sitio me pareció observar eventos ópticos extraordinarios, estos suceden en diversas circunstancias en las cuales he aplicado algunas técnicas antropológicas como observación-participante, bitácora de eventos, consultas de archivos, estadísticas, datación, eventos comparativos, recuperación de memorias visuales, digitales etc. la más extraña es la forma interactiva, esas rudimentarias comunicaciones de sonidos, señales, intercambio de objetos, presentación ante líderes o jefes de grupos-estudios, pero en este caso existe una dificultad constante, ésta es la velocidad de los fenómenos, los cuales acontecen en fracciones de segundo, usualmente entre 04 a 07 centésimas de segundo, que parece ser la velocidad normal de esos objetos, son imperceptible a simple vista, pero no ante las cámaras (de cualquier tipo: HD, 35 mm, teléfonos móviles etc.) las cuales deben enfocar el horizonte-objetivo en forma intuitiva o el sitio donde se prevé la acción.

Así las circunstancias, recordaba algunos juegos infantiles de comunicaciones básicas, como movimiento de manos, números, interacción visual, gestos como los primates superiores (esa conducta que poseemos y no lo sabemos) igual a la superfamilia Hominoidea -de algo ha servido tanta academia en mi consciencia- imagino que entre culturas tan diferentes, la humanidad es considerada: “primates superiores”, pero no sabemos ¿qué clase de animales son ellos? Excepto que su nivel tecnológico se encuentra a miles de años adelantados, pero eso ya es otro cuento; en mi caso imaginé una interacción entre especies antropoides, lo cual se inicia con señales amistosas ¿cuáles son?: sonrisa franca, ojos abatidos (evocación de miradas maternas), arqueo de cejas, contacto visual… etc. ese pequeño juego me causó mucha hilaridad, imaginé a un transeúnte con su cara de sorpresa – al observarme-… reí de mi juego infantil…

No obstante, mi sorpresa fue al revisar la grabación, ahí apareció una nave (sonda) frente al auto… creo que ellos (¿?) tiene muy buen humor… les dejo las fotos.

