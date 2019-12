Comunicación primate con otra especie inteligente VI

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

En mi opinión el estudio del espacio aéreo con instrumentos de antropología debe limitarse a unos 6 kilómetros puesto que según wikipedia “la altura de la atmósfera de la Tierra alcanza los 10 000 km, aunque más de la mitad de su masa se concentra en los primeros 6 km y el 75 % en los primeros 11 km de altura desde la superficie planetaria. La masa de la atmósfera es de 5,1 x 1018 kg”… si tomamos en cuenta el 90% de los fenómenos denominados ovnis, eventos inexplicables físicamente de objetos inteligentes estelares o avistamientos simples no fenómenos ópticos etc. acontecen en este espacio, éstos reportes son documentados en nuestro planeta pero nunca en otro mundo, ni siquiera tenemos un informe científico de un solo planeta habitado con una inteligencia superior, entonces no somos nosotros los observadores de otra vida, sino a la inversa.

Aceptar ser objeto de estudio es un nivel de autoconsciencia para toda la humanidad, no podemos limitarnos a una sola nación bajo el estudio de una inteligencia superior, ni un solo individuo, sino todos los niveles de vida planetaria incluyendo a los primates superiores alias -seres humanos- de esta manera el estudio se convierte en laboratorio…¿qué pretenden? ¿qué estudian?

Nuestra formación académica y científica nos obliga a encontrar respuestas lógicas, demostrables, reproducibles, fuera de ese nivel todo es pseudociencia, charlatanería, farsa, estafa material, espiritual o política…

Sucede entonces una paradoja (dicho o hecho que parece contrario a la lógica wikipedia) ¿cómo establecer contacto en ésta inteligencia superior? ¿cómo predecir sus acciones? ¿quién debe establecer un encuentro?… Nuestra experiencia de encuentros culturales es desastrosa, recordemos la conquista de América con espada y la cruz, que abolió toda la cultura prehispánica, las naciones europeas imperiales con todas sus colonias por el mundo, Asia y sus luchas por la independencia hasta el siglo XX y África subdesarrollada por el primer mundo… en conclusión la raza humana es intolerante a culturas diferentes y la cultura primate solo le interesa el poder, las riquezas, el dominio sobre otras humanidades… ¿qué sucedería entonces con una raza no humana y tecnológicamente superior? No lo sabemos.

Lo única certeza es: “no son dioses”… de ahí en adelante todo es posible.

