Comunicación primate con otra especie inteligente IV

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

Como he expuesto en anteriores artículos investigo el posible encuentro de la inteligencia primate con una especie superior no terrestre. Para ello cuento con elementos de mi formación profesional que considero fundamentales de la observación participante, de ahí los elementos teórico-metodológicos clásicos, por ello me permito citar el artículo “La observación participante como escenario y configuración de la diversidad de significados” Rolando Sánchez Serrano, a pesar que el documento ilustra otros contenidos, la forma de abordar el problema es similar a mi estudio. Las fases que menciona Sánchez Serrano son: “Aspectos teóricos-epistemológicos que implica la observación participante, en términos de la construcción del conocimiento sobre la realidad social, 2° relación teórica y lógicas entre los propósitos del estudio y la pertinencia de los métodos y técnicas de recopilación de datos; 3° etapas que comprende el proceso de observación participante; 4° Criterios de validez y confiabilidad…”

En nuestra realidad la simple observación de los fenómenos del espacio aéreo sv, que no corresponden a eventos terrestres como: velocidad en fracción de segundos (exposición en movimiento visibles en cámaras fotográficas o sin ellas) cambios de forma en artefactos anti gravitacionales, acciones incomprensibles a la física clásica… etc. además la ausencia de lógica de predicción entre un evento y otro, deben ser motivo de estudio.

No obstante, el desafío es documentar caso por caso, intentando formar conocimiento, con interrogantes elementales ¿podemos interactuar? ¿todo encuentro terminará en abducción? ¿todo investigador puede ser calificado de insano por la estructura social?… en general la compilación de los fenómenos es usual, tanto por fotografías como sitios recurrentes, esto al menos permite identificar objetos similares en circunstancias distintas, identifica niveles de comparación y finalmente nos acerca a la validez y confiabilidad; al menos en la discusión existe un “pobre consuelo” la revista National Geographic de marzo 2019 publicó en su portada el titular: “No estamos solos”, que abre un debate mundial en el tema: ¿cómo encontramos a otra civilización no humana? ¿y si esa especie “superior” ya se encuentra entre nosotros” … por eso derivamos en estudiar ese fenómeno con técnicas básicas como la expuesta. Les dejo una fotografía del 2 de diciembre 2019, en: 49 avenida sur, próxima al Monumento Hermano Bienvenido a casa.

Video 02DIC019 Ovni Diamante Diurno San Salvador

https://youtu.be/_r3ywvI4L5w

