Comprender la democracia e historia

Caralvá

Intimissimun

Un texto extraño y sorprendente testigo en mi estudio se llama: Églogas y Geórgicas de Publio Virgilio Moron, traducido por D. Félix M. Hidalgo, D. Miguel Antonio Caro, D. Marcelino Menéndez Pelayo, editado en Madrid, Imprenta Central, 1879; hace 140 años.

He leído ese documento con precisión, su contenido es valioso, también refiere un anexo de una librería de Victoriano Suárez con descripciones de libros, algunos ejemplos: Apología de los asnos, compuesta en renglones, así como versos, por un análogo aprendiz de poeta: segunda edición un tomo. Filosofía de la muerte. Estudio hecho sobre manuscritos de D.J. Sanz del Río; Historia de los musulmanes españoles hasta la conquista de Andalucía por los Almoravides (711-1110); Cachivaches de antaño (los) por Roberto Robert; Comuneros de Paris (Los). Historia de la revolución federal de Francia en 1871, con láminas y retratos siguientes: Félix Pyat, plano de París, Gustavo Floureus, Gustavo Courbot, fusilamiento de Duval, Luis N. Rosell, Teófilo Ferré, fusilamiento de prisioneros indefensos en el cuartel Lobean, con un apéndice de los trabajadores franceses a los trabajadores de todos los países… etc. éste acontecimiento sucedió entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 1871 hace 148 años.

En general que las nuevas generaciones pierdan la capacidad de la lectura lenta, que olviden la historia en todos los niveles, es un lastre que producirá en nuestra sociedad una generación superficial, sin opiniones de los textos clásicos, ni la humildad de investigar en nuestra propia realidad el origen de sus derechos fundamentales: democracia, república, formación socio-económica, etc. No se trata de buscar y encontrar en las herramientas informáticas las respuestas más comunes, se trata de verificar si no son falsas noticias, inventos tendenciosos, portales difamatorios, etc., que solo producen fanatismo, ignorancia y odio al conocimiento tradicional.

Tampoco se trata de citar eventos históricos, sino de comprender la causa que los provoca, usualmente repetimos las mismas acciones una y otra vez, la humanidad parece mejorar en los derechos humanos, pero no cambia en promover la violencia real o simbólica, las diferencias económicas, producción de armas, destrucción de una nación por otra, los conflictos religiosos quizás no terminen nunca o en el mejor de los casos finalizarán junto a la humanidad; es sintomático que el concepto de guerra-exilio-república permanezca a través de los siglos… de igual forma estudiar la democracia salvadoreña que no es producto europeo, ni norteamericano, es a fin de cuentas una construcción social, la cual debe avanzar y modernizarse, así como la lectura e investigación.

