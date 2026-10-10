Colectivos estudiantiles de la UES exigen mayor financiamiento y ampliación de becas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Movimientos y asociaciones estudiantiles de la Universidad de El Salvador (UES) emitieron un comunicado en el que expresan que en el proceso de nuevo ingreso para 2027, “se necesita de una reflexión política sobre el derecho a la educación superior”.

Las organizaciones informaron que, al 30 de septiembre, se habían registrado 12,469 aspirantes para 11,088 cupos disponibles en la Universidad de El Salvador. La cifra puede aumentar con la prórroga de inscripción, ya que la UES brindó una prórroga para nuevo ingreso, del 1 al 12 de octubre.

Del total de estudiantes aspirantes, aproximadamente el 62.4 % de las personas registradas son mujeres y el 37.1 % hombres. Según las organizaciones estudiantiles, estos datos expresan la demanda de educación superior pública de miles de jóvenes y sus familias. “Sus aspiraciones no pueden reducirse a un trámite de selección, ni debe asumirse la exclusión como un resultado inevitable. Las personas jóvenes que proyectan realizar estudios universitarios merecen ser incluidas en la universidad pública”.

A juicio de estas organizaciones, para incluir a las 12,469 aspirantes se requiere contratar docentes, reparar, construir y equipar aulas, abastecer laboratorios, sostener bibliotecas, renovar equipos, garantizar conectividad y fortalecer los servicios de bienestar estudiantil. De hecho, enfatizaron que el acceso a la educación superior pública depende directamente del presupuesto estatal asignado, el cual, para este año, sería de $118 millones, apenas $2 millones más que el asignado para 2026. A pesar de que para su correcto funcionamiento, se requieren de $389 millones, según el rector de esa casa de estudios, Juan Rosa Quintanilla.

“Las restricciones financieras contra la UES afectan su capacidad para ampliar la cobertura, sostener la docencia, desarrollar investigación e implementar la proyección social. Cada necesidad académica que permanece sin financiamiento adecuado limita las oportunidades educativas de la población y el cumplimiento de la misión social de la Universidad”, sintetizaron las organizaciones de estudiantes y docentes.

Mientras tanto, parte de los inmuebles no han sido del todo, devueltos a la UES o presentan daños; por ejemplo, en la Facultad de Ciencias y Humanidades las 12 aulas de las cabañas H, con capacidad de 50 estudiantes cada una, requieren reparación; el Anexo de Ciencias Sociales, con 4 aulas con capacidad, en total, para 100 estudiantes, necesita condiciones para su aprovechamiento académico; y el Auditorio 3, con capacidad para 280 estudiantes, debe ser recuperado y puesto efectivamente al servicio de la comunidad universitaria. “Estos espacios resultaron afectados durante el uso del campus de la UES como sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023”.

“Cada aula deteriorada, cada espacio que no puede utilizarse plenamente y cada reparación postergada disminuyen la capacidad de recibir estudiantes”, destacaron las organizaciones estudiantiles.

Consideraron que la demanda de mayor cobertura requiere una respuesta presupuestaria que garantice el ingreso “con condiciones dignas” para enseñar y aprender, sin hacinamiento ni sobrecarga para el personal docente y administrativo.

En cuanto a la exención de matrícula y mensualidad en la educación superior pública, considerada una conquista social, enfatizaron que no sustituye las becas ni cubre los gastos básicos de los estudiantes, como alimentación, transporte, alojamiento, equipo y materiales. El colectivo universitario advierte que es necesario garantizar un presupuesto que respalde este derecho.

En la Universidad de El Salvador (UES), las becas incluyen apoyos económicos que permiten cubrir parte de los costos de estudio. Sin embargo, ante el incremento del costo de la vida, especialmente para familias de sectores medios y populares, se vuelve imprescindible ampliar la cobertura del programa.

Una política de becas con mayores recursos y criterios transparentes, señalan, puede asegurar que más jóvenes ingresen, permanezcan y concluyan sus estudios universitarios.

Por ello, demandaron una asignación urgente de financiamiento para recuperar la infraestructura afectada en las 12 facultades, y cubrir las responsabilidades de docencia, investigación y proyección social. Piden el incremento de la cobertura de las becas universitarias, así como la rendición de cuentas sobre las necesidades presupuestarias y los recursos asignados a la UES.

“En septiembre de 2026, las personas aspirantes registradas superaban en 1,381 los cupos disponibles. Esta diferencia exige una respuesta pública: generar las condiciones de atención académica, recuperar los espacios afectados y fortalecer las becas para que más jóvenes puedan ejercer su derecho a estudiar”, concluyó el colectivo.

Entre los colectivos que firmaron el comunicado esta: El Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, Fuerza Estudiantil Salvadoreña (FES), Colectivo de Artistas y Profesionales Consecuentes, Movimiento de Unidad por la Reforma Académica.

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