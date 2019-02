COES informa a federaciones sobre logística para Lima 2019

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

El Comité Olímpico de El Salvador (COES) informó recientemente a las federaciones sobre la logística a implementar en ruta a los Juegos Panamericanos Lima 2019, a realizarse del 26 de julio al 11 de agosto.

Francisco Ramos, quien será el jefe de misión en la justa continental, fue el encargado de reunirse con las federaciones que tienen atletas clasificados a Lima 2019 y aquellas que aspiran a obtener boletos en los próximos meses.

Ramos explicó a los representantes de las federaciones aspectos como: fechas de inscripción de atletas, detalles migratorios, información sobre la Villa Olímpica y sedes de competencias, transporte, equipamiento, fecha de charla antidopaje y los servicios que ofrecerá la Villa.

No obstante, Diario Co Latino tuvo conocimiento de que durante la reunión no salió a relucir el tema del presupuesto estatal para que las federaciones empiecen a trabajar con miras a Lima 2019.

Al respecto, Fabrizzio Hernández, vicepresidente del COES, dijo a este matutino que “eso del presupuesto estatal será objeto de un trato directo entre las federaciones y el INDES”.

Y es que la erogación tardía de los fondos estatales podría complicar las aspiraciones clasificatorias de algunas federaciones que afrontarán sus eventos eliminatorios este mes.

Eso sí, el atraso en la entrega de los fondos gubernamentales no es nuevo, pues casi todos los años las federaciones afrontan los dos primeros meses del año sin recursos financieros estatales y tiene que hacer “de tripas corazón”.

A los Juegos Panamericanos Lima 2019, el COES aspira llevar entre 48 y 65 atletas, aunque todavía falta que aseguren boleto atletas como el tenista Marcelo Arévalo, el karateca Jorge Merino, el judoca Diego Turcios, el pesista Julio Salamanca, el luchador Luis Portillo, el boxeador Cristian Jiménez y la taekwondoista Vanessa Vásquez.

Lo curioso del caso es que, al igual que otros panamericanos, los deportes de conjunto (Baloncesto, Fútbol, Voleibol Sala, Béisbol, Softbol y Balonmano) serán los grandes ausentes de la máxima fiesta deportiva continental.