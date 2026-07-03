Claudia Ortiz denuncia restricciones en las internas de VAMOS

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Claudia Ortiz, diputada de VAMOS, informó a la opinión pública que las decisiones que han tomado con respecto a las elecciones internas del partido, “lejos de dar apertura a la sociedad, se ha restringido”.

Con el comunicado de la legisladora publicado en sus redes sociales este jueves, se deduce que existen conflictos dentro del partido VAMOS. La funcionaria y principal rostro de VAMOS, recordó que hace un par de meses, se abrió VAMOS a la sociedad “para construir una alternativa democrática para El Salvador junto a liderazgos sociales, territoriales y ciudadanos”.

Añadió que, en las últimas semanas, junto a otras autoridades, han expresado internamente su desacuerdo con decisiones relacionadas con las elecciones internas. “Lejos de dar apertura a la sociedad, estas decisiones la han restringido mediante criterios de evaluación no consensuados, la depuración del padrón sin reglas claras y la implementación de una votación digital remota, entre otras”, comentó Ortiz.

La legisladora sostuvo que pese a solicitar la corrección de este rumbo, se agotó la vía institucional sin alcanzar los acuerdos necesarios. La funcionaria remarcó que no entró a la política “para ser incondicional a un partido”, sino para “ayudar a transformar El Salvador en un país con democracia, justicia y dignidad”.

“Mi compromiso no es con una estructura partidaria, sino con esa visión de país”, destacó Ortiz en su comunicado. La parlamentaria concluyó en que la confianza que la ciudadanía le ha dado “nunca será utilizada para defender estructuras por encima de principios”.

Claudia Ortiz, quien aún no ha decidido su futuro político, no mencionó qué tipo de conflicto específico se ha originado en las internas de su partido.

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