Claudia Ortiz cuestiona falta de transparencia en la asignación a la Presidencia

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Con 56 votos Nuevas Ideas aprobó $53.9 millones de refuerzo presupuestario a varias instituciones del Estado, pero, sin especificar los proyectos, obras o programas a ejecutar. Entre ellas a la Presidencia de la República, que le asignaron $16.7 millones. La diputada Claudia Ortiz criticó en el pleno la falta de transparencia por parte del Gobierno y por los diputados que no exigen cuentas.

“Muchas familias salvadoreñas han dejado de comer un tiempo al día, porque no alcanza el presupuesto familiar, no alcanzan los ingresos, no hay suficiente empleo para poder solventar esto, el país tiene muchos retos (…) y la población va al día, sobreviviendo y esperando que el que Gobierna tome decisiones priorizando los recursos para resolver aquellos temas que son fundamentales para el bienestar y calidad de vida”, dijo Ortiz.

“Lamento profundamente que este proyecto de ley donde se van a hacer asignaciones presupuestarias a diferentes carteras de Estado adolezca de la más mínima transparencia. El proyecto de ley no establece el detalle a qué se va a dar cada una de estas asignaciones”, criticó la legisladora.

A juicio de Ortiz, “es sumamente preocupante como el monto mayor de estas asignaciones es para la Presidencia de la República ($16.7 millones)”, mientras que, para Salud, es de $8 millones.

“A mí me indigna que siendo esta Asamblea Legislativa un órgano que debería controlar y vigilar cómo se usa el dinero de la gente y las decisiones que el Ejecutivo toma y cómo priorizar los recursos que todos los salvadoreños tributan, no haya habido ningún tipo de moción para incrementar aún más por ejemplo el ramo de Salud”.

Hacienda dijo en el decreto aprobado por el oficialismo que “en la actualidad varias instituciones del sector público tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren cobertura presupuestaria para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales en lo que resta del presente año”.

Al ramo de Relaciones Exteriores se le asignan $4 millones para “garantizar y proteger los derechos e intereses de los salvadoreños en el exterior mediante el fortalecimiento de las representaciones diplomáticas y consulares del país”.

Al ramo de Justicia y Seguridad Pública $4 millones para “continuar implementando acciones orientadas a garantizar la seguridad y la prevención de delitos y el combate a la delincuencia”. Al ramo de Salud $8 millones para “continuar garantizando el control y prevención de todo tipo de enfermedades para minimizar sus efectos directos e indirectos en la población”.

Economía: $16 millones para “seguir desarrollando estrategias que permitan alcanzar el crecimiento económico generando condiciones para incentivar y atraer la inversión extranjera”. Al Ministerio de Obras Públicas (MOP), se le asignan $2.2 millones para “continuar con la ejecución de proyectos de infraestructura vial y social orientados a fortalecer la actividad productiva”.

Al ramo de Turismo $3 millones para “seguir ejecutando acciones y estrategias para posicionar a El Salvador como un destino turístico atractivo para visitar e invertir”. Y a la Presidencia de la República $16.7 millones para “seguir promoviendo y participando en el diseño de políticas públicas planes y programas que permitan el desarrollo económico del país y que genere bienestar a la familia salvadoreña”.

En esa escueta descripción de la utilización de los fondos, no se mencionaron compromisos, proyectos, obras o programas para ejecución.

Ortiz reiteró que no se menciona a qué partida presupuestaría van dirigidos los fondos, “me parece que tiene que ser expresado a nivel del mismo decreto en qué se va a utilizar”.

Giovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, dijo que este dinero, sacado del fondo general, servirá para diferentes instituciones del sector público; estas “tienen compromisos prioritarios e impostergables que requieren de cobertura presupuestaria”.

Ortiz cuestionó al legislador sobre cuáles son esas «necesidades prioritarias e impostergables». «¿Será que los diputados de la Comisión de Hacienda, tuvieron el valor de preguntarle a los funcionarios de Hacienda, cuáles son las necesidades que se van a cubrir en la Presidencia con $16.7 millones?”.

La respuesta de Zaldaña fue: «nosotros vamos a seguir dándole gobernabilidad al presidente de la República, porque cada una de las estrategias planteadas está dando buenos resultados», también invitó a la diputada Ortiz a participar en la Comisión de Hacienda y hacer las preguntas a los funcionarios cuando asistan.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...