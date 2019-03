Cinco formas en las que Cohen implicó a Trump en posibles delitos

Washington / AFP

Paul Handley

Michael Cohen, exabogado personal de Donald Trump, dio el miércoles un explosivo testimonio ante el Congreso sobre su antiguo ojefe y el jueves continúa con sus declaraciones pero a puerta cerrada. Estas son cinco maneras en las que implicó al presidente estadounidense en posibles delitos.

– Conspiración y colusión con Rusia –

Cohen dijo que no sabía de ninguna “evidencia directa” de que Trump o su equipo de campaña habían confabulado con Rusia durante las elecciones de 2016, el foco principal de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia de Moscú en esos comicios.

Pero si Mueller ha desarrollado un caso de conspiración, el testimonio de Cohen podría ofrecer elementos para apoyarlo.

El exabogado dijo que Trump sabía por anticipado que WikiLeaks iba a publicar correos electrónicos para perjudicar a su rival en las elecciones, la demócrata Hillary Clinton, después de haber sido informado al respecto por su asesor de campaña Roger Stone. Éste le dijo a Trump por teléfono que había obtenido la información directamente del fundador de la plataforma, Julian Assange. Los mails habían sido robados por hackers rusos.

Además, Cohen relató que cree que Trump sabía de antemano sobre la reunión del 9 de junio de 2016 entre sus jefes de campaña y una abogada rusa que tenía información sucia sobre Clinton. Esa reunión es investigada por Mueller.

Cohen aseguró que estaba presente cuando el hijo del presidente, Donald Jr., le informó a Trump a principios de junio que “la reunión estaba acordada”. Ante el Congreso dijo que no lo sabía con seguridad, pero que estaba convencido de que se referían al encuentro con la abogada rusa.

– Fraude bancario y de seguros –

Cohen aseguró que la Organización Trump solía inflar regularmente el valor de sus bienes para obtener préstamos en los bancos, lo que constituye fraude bancario.

Dio a conocer declaraciones de las finanzas personales de Trump de tres años que éste entregó al Deutsche Bank en 2014 para lograr un préstamo que lo ayudara a comprar el equipo de fútbol americano Buffalo Bills.

Cuando se le consultó si Trump ofreció valuaciones infladas de manera similar a una compañía de seguros, Cohen respondió que “sí”, aunque no mostró evidencia para respaldarlo.

– Violaciones a la ley de financiamiento de campaña –

El año pasado, Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento de campaña por haberle pagado a la actriz de cine porno Stormy Daniels para que se mantuviera en silencio antes de las elecciones de 2016 sobre la relación que supuestamente mantuvo con Trump.

El exabogado dijo que Trump ordenó este pago y presentó copias de cheques de la cuenta personal del mandatario, uno de ellos firmado por él, que según Cohen fueron utilizados para devolverle en 2017 el dinero que puso para callar a Daniels, una presunta evidencia de la participación de Trump en el caso.

– Mentiras sobre la Torre Trump en Moscú –

Cohen también se declaró culpable el año pasado de mentir al Congreso en un testimonio de 2017 sobre las negociaciones para un proyecto inmobiliario con el nombre de Trump en Moscú, que continuó en secreto a lo largo de la campaña de 2016.

Según el exabogado, Trump no le ordenó mentir, pero le dio a entender que prefería eso. Además, aseguró que la Casa Blanca sabía que él iba a mentir.

“El señor Trump no me dijo directamente que mintiera al Congreso. Él no opera de esa forma. En conversaciones que mantuvimos durante la campaña, mientras al mismo tiempo negociaba activamente en su nombre en Rusia, me miró a los ojos y me dijo que no había negocios en Rusia y luego le mentía al pueblo estadounidense diciéndole lo mismo. A su forma, me decía que mintiera”.

Cohen aseguró a su vez que el abogado personal de Trump Jay Sekulow revisó y editó su falso testimonio. Sekulov asegura que esto es “completamente falso”.

– Uso indebido de fondos de caridad –

Cohen describió un plan en el que, con el objetivo de inflar la imagen pública de Trump, contrataron a un postor para que subiera el precio de un gran retrato de Trump en una subasta de 2013. La pintura se vendió en 60.000 dólares, mientras que un retrato de Mick Jagger no logró subastarse.

Dijo que al postor se le pagó luego con fondos de la Fundación Trump, la organización de caridad familiar, y que Trump se quedó con la pintura, que instaló en uno de sus clubes de golf.

Esto podría significar uso ilegal de fondos de beneficencia. La Fundación Trump ya está siendo investigada en Nueva York por uso incorrecto de fondos.