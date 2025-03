Ciclista ecuatoriano Carapaz intentará ganar el Giro 2025

Madrid/Prensa Latina

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz declaró hoy que intentará ganar el venidero Giro de Italia, una de las grandes carreras del ciclos mundial.

Este año tenemos la oportunidad de luchar por el Giro, y el equipo está convencido de que puede hacerlo bien. Hemos hecho un plan para ir en busca de eso. Eso me alienta mucho, porque estar en un equipo que está buscando dar el ciento por ciento es genial, dijo.

En declaraciones divulgadas este martes por la prensa española, el pedalista negó que tenga más presión por el hecho de que ni el danés Jonas Vingegaard ni el esloveno Tadej Pogacar participen en la prueba transalpina.

No es que me añada más o menos presión que no estén ni Vingegaard ni Pogacar en el Giro. Va a ser una carrera muy dura, con muchos rivales y eso me motiva, señaló.

El líder del EF Education-EasyPost, de 31 años, confió en poder hacer una buena carrera desde el 9 de mayo en Albania para repetir el triunfo en la general que logró en 2019.

Carapaz reconoció que el inicio de temporada fue un ‘poco raro’ después de sufrir una caída en la Strade Bianche que posteriormente lastró su rendimiento en la Tirreno Adriático, disputadas sobre carreteras italianas.

El también campeón olímpico de ruta en Tokio 2020 considera que el recorrido del Giro se adapta a su estilo y adelantó que aunque tomará la largada en el Tour de Francia, no se ve en condiciones de disputar el liderato.

Voy a estar en un segundo plano porque para mí el objetivo principal es el Giro, manifestó.

Por último, apuntó que en sus últimos años de carrera le gustaría fijarse otras metas como Clásicas de un día o pruebas por etapas de una semana.

Me gustaría estar delante en una Lieja-Bastoña-Lieja o en Lombardía, e intentar ganarlas, comentó.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...