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Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

Hace algunos años publique dos artículos sobre los conjuntos, orquestas, combos y solistas que llenaron de gloria a la Ciudad de Las Colinas en escenarios nacionales e internacionales.

Hoy toca en turno reconocer la labor musical de la agrupación Chicharras Bands, fundada por el reconocido cirujano tecleño José Mario Aguilar, quien aparte de su rol de médico, es un connotado compositor y amante del rock clásico en nuestra ciudad.

De acuerdo con reseñas del exlocutor y productor televisivo Roberto Estévez; Chicharras Bands es un reconocido conjunto musical tecleño. En su historial musical destaca el interpretar éxitos clásicos de rock, baladas, pop y música de los 70’s, 80’s y 90’s.

El origen del nombre Chicharras Bands, se debe según el doctor Aguilar a un apelativo con el que fue conocido su amado progenitor, por lo que se decidió adoptar dicho nombre de tan simpático homóptero característico de tiempo de Cuaresma.

La agrupación se caracteriza en sus presentaciones por su ambiente festivo, así como el estilo de animar la vida nocturna y cultural de los tecleños en los diversos establecimientos de la ciudad, logrando interactuar con los asistentes a sus conciertos.

En 2012, participaron en las instalaciones del Hogar Adalberto Guirola en el “Primer Concierto Rotarock”, organizado por el Club Rotario de Santa Tecla, en el que alternaron con la Banda Bohemia, dicho evento fue transmitido por el entonces Canal 10 con la conducción de Roberto Estévez y David Suncin.

Según reseñas de Tito Estévez, en Chicharras Bands militó el recordado tecladista Raúl Monterrosa (+), fundador de Los Supersónicos y Macho, lo que hizo que el grupo alcanzara un alto nivel en sus presentaciones de acuerdo con Estévez.

Un dato interesante es que mucha de la producción musical de Chicharras Bands es de la autoría del doctor José Mario Aguilar, lo que pone de manifiesto su enorme capacidad de compositor y arreglista.

Aún se recuerdan las famosas “Tardes de Adulto Contemporáneo” y las noches bohemias en el Club Tecleño de esta localidad, así como en algunos extintos establecimientos del Paseo El Carmen.

El repertorio de Chicharras Bands abarca baladas y rock clásico, así como temas que marcaron a distintas generaciones, a la vez de compartir el escenario con leyendas de la música salvadoreña.

Sin lugar a dudas el doctor José Mario Aguilar es un personaje polifacético en nuestra amada Santa Tecla ¡Muchas felicidades en su faceta de médico y músico!

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