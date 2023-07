Chalatenango solicita prórroga a FESFUT para obtener inscripción federativa

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

A.D. Chalatenango solicitó prórroga ante el departamento jurídico de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para presentar este jueves la documentación que la institución exige para otorgar la inscripción federativa y de esa forma participar en la temporada 2023-2024 en la segunda división del fútbol profesional del país.

Según lo revelado por David Linares a un medio local, presidente de la Segunda División, son siete los equipos que hasta el momento solicitaron un plazo para presentar a más tardar este jueves la documentación que requiere la federación a fin de obtener la inscripción federativa y no quedar fuera de la temporada, de no cumplir con el requisito este día los clubes que no presenten el requisito descenderán automáticamente a la Tercera División.

Linares dijo que: “Sabemos que no solo Chalatenango ha solicitado prórroga para presentar los documentos para la inscripción, hay seis equipos más que solicitaron lo mismo y deben completar ese trámite entre este miércoles y el próximo viernes para no quedar fuera de la competencia”.

El directivo aseguró que el único club que confirmó que no participará es el Inter-Sivar, ya que solo presentaron los finiquitos y dijeron que no participarán en la temporada.

Hay que recordar que Chalatenango se convirtió en el descendido del Clausura 2023 al finalizar último en la tabla acumulada, a pesar de que el equipo pidió que se reconsiderara el descenso por los sucesos ocurridos el 20 de mayo en el estadio Cuscatlán donde fallecieron nueve personas tras la avalancha humana.

Respecto al equipo Nuevo Cuscatlán, el dirigente explicó que es un caso especial porque presentaron una carta a la Comisión de Regularización solicitando permiso para inscribirse antes de que finalizara esta semana, porque por razones desconocidas no lo hicieron el día estipulado. Agregado a ello también adelantó que posiblemente el inicio del torneo Apertura 2023 para la Segunda División se retrase una semana debido las vacaciones agostinas y el periodo de vacaciones de la Federación.

Un caso similar vivieron los equipos de la Primera División, que también se jugaron la permanencia en la categoría ante el requisito que exigió la Federación para el pasado lunes 24, los equipos que no presentaron los requisitos serían descendidos a Segunda División directamente.

Hasta el momento las autoridades correspondientes no han revelado si los 12 equipos presentaron su documentación.