Centro Cultural de España cerrará junio con una fusión musical

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Saúl Méndez

Colaborador

El Centro Cultural de España en El Salvador (CCESV) cerrará la programación de junio con una nueva edición de A2Bandas, el espacio dedicado a las fusiones musicales que reunirá al cantante y productor salvadoreño Dennis Mena, junto a la agrupación de ska fusión Mr. Martens Sound. El concierto se realizará el próximo 26 de junio a las 7:00 de la noche en las instalaciones del centro cultural, ubicadas en la colonia San Benito, San Salvador.

La propuesta de esta edición combinará el pop de Dennis Mena con la energía del ska de Mr. Martens Sound, en una presentación que busca explorar nuevas sonoridades a través del encuentro entre artistas de distintos géneros musicales.

Dennis Mena, originario de Santa Ana, ha desarrollado una carrera como cantante, compositor y productor. Entre sus trabajos destacan los EP Wine (2019) y Gourmet (2022), además del sencillo Internet, publicado en 2025. También ha realizado colaboraciones con artistas nacionales como Rullay en el tema S.O.S (2021) y con Castle Urbano en el EP Encadenado (2023).

Su propuesta artística fusiona elementos del pop con ritmos urbanos y latinos, una combinación que ha presentado en diversos festivales y escenarios de la escena musical salvadoreña, tanto en formato solista como acompañado de su banda.

La noche contará además con la participación de Mr. Martens Sound, agrupación salvadoreña que desde sus inicios, alrededor de 2010, ha apostado por una mezcla de ska, rocksteady, punk, cumbia y reggae muffin. La banda fue la encargada de inaugurar el ciclo A2Bandas 2026 y se caracteriza por interpretar canciones inspiradas en experiencias cotidianas, historias y realidades sociales con las que buscan conectar con el público.

Entre sus producciones más recientes destacan los sencillos Llevarte y Maldición gitana, lanzados en 2024. Además, la agrupación informó que durante 2025 completó la grabación de su primer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

Actualmente, Mr. Martens Sound está integrada por ocho músicos: Rodrigo Alegre en la voz principal; Marcos Alegre en guitarra y segunda voz; Gabriel Henríquez en coros y guitarra líder; Manrique Quijada en el bajo; Jennifer Figueroa en saxofón; Estella Zelaya en trompeta; Steven Serrano en trombón; y Rodrigo Durán en batería y percusiones.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación se ha presentado en distintos escenarios del país, entre ellos La Resi, Medieval, La Galera Teatro, Liverpool Café Teatro, Moris Rooftop, Shred House y Wipe Out en El Zonte. Asimismo, ha compartido escenario con bandas nacionales e internacionales como Mephiskapheles, de Nueva York; Killer Tomatoes, de Guatemala; y Shock, de El Salvador.

Los organizadores señalaron que la presentación forma parte de los esfuerzos del Centro Cultural de España por promover el intercambio artístico y fortalecer los espacios de difusión para músicos emergentes y consolidados de la escena nacional.

El concierto será de acceso gratuito y se llevará a cabo el viernes 26 de junio a las 7:00 p. m. en el Centro Cultural de España en El Salvador, ubicado sobre la calle La Reforma, en la colonia San Benito de San Salvador.

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